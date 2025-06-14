'Ему было больно'. Дюбуа впервые признался про свой подлый удар Усика и сказал, что будет в реванше

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) признался, что не сомневается в болезненности своего удара ниже пояса в первом бою против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец уверен, что украинец ничего не симулировал.

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" Нет, он не притворялся. Ему действительно было больно. Он не мог это сыграть – это была настоящая боль.Если бы ты когда-нибудь получал такой удар, ты бы понял. Он был в боли и не мог подняться", – заявил Даниель Дюбуа в интервью Youtube-каналу Queensberry Promotions.

Даниель считает, что пришло его время.

"Сейчас мне нужно побеждать. Вот в чём разница между тем боем и этим: теперь я должен выиграть. Я думаю, что иду ко второму бою гораздо более уверенным в себе. В своих последних трёх боях я показал, что стал совершенно другим. Я стал увереннее, больше верю в себя. Я готов. Это мой момент", – твердо отметил британский боксер.

Дюбуа не видит другого итога реванша с Усиком, как его победа.

"Просто победа. Нокаут, по очкам — неважно. Главное — выиграть. Это мой золотой билет. Мой прогноз — победа. Вот и всё", – подытожил чемпион IBF.

В августе 2023 года Александр Усик победил Даниеля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал момент в пятом раунде, когда британец ударил Усика в живот, после чего украинец упал на ринг. Рефери посчитал удар ниже пояса и дал время на восстановление, что вызвало споры.

Промоутер Дюбуа, Фрэнк Уоррен, подал апелляцию, требуя изменить результат боя, но она была отклонена. По статистике поединка Усик значительно превосходил соперника.

Позже Тони Белью выразил мнение, что исход реванша 19 июля может стать настоящим шоком. Тем временем Усик намекнул, с кем может провести прощальный бой.

Также ранее нейросеть спрогнозировала исход реванша и указала на слабые места Усика, а букмекеры неожиданно изменили коэффициенты на предстоящий бой.

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