Может не возвращаться: 'Реал' принял специальное решение по Лунину после матчей сборной Украины

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо принял специальное решение по трем футболистам команды накануне старта клубного чемпионата мира-2025. Новый наставник "сливочных" позволил своим подопечным добираться до места проведения турнира самостоятельно.

Видео дня

Об этом информирует портал Real Madrid Exclusivo. По его данным украинец Андрей Лунин, турок Арда Гюлер и бразилец Винисиус Жуниор были уведомлены о том, что они могут не возвращаться в столицу Испании после матчей своих национальных сборных.

Алонсо учел, что сборная Украины играла в Канаде, турки провели два спарринга в США, а Бразилия играла матчи южноамериканского отбора на мундиаль-2026. Испанский тренер решил избавить подопечных от новых многочасовых перелетов и позволил им присоединиться к команде в США.

Свою первую встречу мадридцы проведут в среду, 18 июня. Соперниками "королевского клуба" станут представители Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Лунин впервые прокомментировал слухи о своей карьере в "Реале". 3 июня СМИ сообщили, что Лунин украинец принял окончательное решение покинуть команду, однако уже на следующий день ситуация изменилась.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный украинский футбольный тренер Виталий Кварцяный жестко раскритиковал Андрея Лунин за матч сборной в Канаде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!