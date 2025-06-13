'Чтобы у всех уши поотлетали': легендарный Кварцяный разнес вратаря сборной Украины

Знаменитый украинский футбольный тренер Виталий Кварцяный раскритиковал вратаря национальной сборной Андрея Лунина за игру с Новой Зеландией в товарищеском матче (2:1). Легендарный наставниц луцкой "Волыни" отметил, что голкипер, который представляет мадридский "Реал", действовал неуверенно во время навесных подач.

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Такое мнение Кварцяный выразил в интервью таблоиду Blik. Опытный специалист отметил, что Лунин должен был просто сносить всех футболистов в своей штрафной площадки и играть в мяч, а не дожидаться его на линии ворот, ведь среагировать на удар в таком случае очень сложно.

"В матче против Новой Зеландии, например, идет верховая подача с углового, а Лунин, который играет в одной из лучших команд мира, мадридском "Реале", не играет на выходе так, как следует, выбирает неправильную позицию заранее. Он стоит по центру, зачем? Он должен стоять во время подачи углового на дальней штанге – оттуда все лучше видно – потом уже двигаться. Ну вот Лунин с Новой Зеландией, выйди, выпрыгни и крикни: "Я", чтобы у всех уши поотлетали, забери же ты тот мяч и никакого бы гола не было. Такое впечатление, что Лунину какой-то Рабинович сказал: "Да ты не прыгай, зачем оно тебе надо", – сказал Кварцяный.

До этого легендарный киевский динамовец Йожеф Сабо подверг жесткой критике защитника сборной Украины Николая Матвиенко, заявив, что тот не соответствует уровню национальной команды.

Как сообщил OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, что сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

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