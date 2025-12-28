Молодежный чемпионат мира по хоккею начался со скандала. Видео

Сборная Канады по хоккею покинула лёд без рукопожатий после матча молодёжного чемпионата мира против Чехии, завершившегося победой канадцев со счётом 7:5. Инцидент произошёл в Миннеаполисе после крайне напряжённой игры с перепалками, стычками и провокациями.

По ходу встречи между командами было много словесных конфликтов, а после свистков регулярно возникали потасовки.

Дополнительное напряжение возникло и в концовке матча, когда капитан сборной Канады Портер Мартоне после гола в пустые ворота за минуту до финальной сирены получил двухминутный штраф за неспортивное поведение за жест в адрес форварда сборной Чехии Адама Новотны у скамейки запасных.

Спустя несколько часов Hockey Canada выступила с официальным заявлением и принесла извинения за случившееся.

"После вчерашнего матча Национальная молодёжная сборная Канады покинула лёд, не пожав руки сборной Чехии. Hockey Canada берёт на себя полную ответственность за эту оплошность и принесла извинения команде, Чешской федерации хоккея и ИИХФ", — говорится в заявлении организации, которое приводит Reuters.

Игроки сборной Канады и тренерский штаб утверждают, что не намеревались проявлять неуважение и объяснили произошедшее незнанием регламента турнира. "Никто не пытался проявить неуважение. Мы, по сути, не знали, что должны пожимать руки, но теперь знаем и будем делать это после каждого матча, независимо от результата", — заявил форвард сборной Канады Тидж Игинла.

Главный тренер канадской команды Дейл Хантер также признал ошибку и пообещал, что подобное не повторится. "Я тоже не знал, но теперь знаю. Рукопожатие будет после сегодняшнего матча с Латвией, и я извинюсь перед чехами", — сказал Хантер в комментарии Reuters.

