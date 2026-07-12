"Соответствует интересам оборонных компаний США": конгрессмен о производстве Украиной ракет Patriot

Американский оборонный концерн Lockheed Martin заинтересован в том, чтобы разрешить Украине производить боекомплект для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot. Предоставление лицензии украинским производителям принесет прямую выгоду концерну.

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Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии США Майкл Макколл. Его слова приводит Bloomberg.

Что известно

Заявление политика прозвучало во время его визита в Украину. Маккол предположил, что Украина может производить боекомплект для Patriot быстрее, а возможно, и эффективнее, чем американские производители.

"Я думаю, что это в их интересах (Lockheed Martin – Ред.) по многим причинам. Если президент хочет, чтобы это было сделано, то в их интересах это выполнить", – сказал Маккол.

По его словам, украинское военное руководство проинформировало его об отечественной технологии беспилотников и достижениях своих сил в деоккупации Украины.

"Я думаю, что украинцы могут построить "Патриоты" быстрее, а возможно, даже лучше. Поэтому Lockheed Martin мог бы поучиться у украинцев чему-то о собственных перехватчиках – как их усовершенствовать, как быстрее их производить", – сказал Маккол.

Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский давно просит США и других союзников поставить больше боеприпасов для сбивания российских баллистических ракет. На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп сказал Зеленскому, что США предоставят лицензию на производство Patriot, которая также включает технологии подразделения Raytheon компании RTX Corp.

Напомним, что зарубежные эксперты в области обороны предупреждают, что на развертывание производственных мощностей по выпуску боекомплекта для ЗРК Patriot потребуется много времени, а критический дефицит ракет ощущается уже сейчас. В этой ситуации ключевым партнером для Украины может стать Германия.

Как сообщал OBOZ.UA, производство ракет может начаться уже через несколько недель. Польша заявила о готовности присоединиться к реализации проекта и сотрудничать с Украиной в сфере производства и обслуживания боекомплектов для зенитно-ракетных комплексов.

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