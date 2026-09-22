"Много людей против нас": Свитолина назвала страну, в которой украинцам безопаснее всего

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина призналась, что далеко не везде в мире чувствует себя комфортно и в безопасности. 32-летняя спортсменка из Одессы отметила, что во многим странах к украинцам демонстрируют не самое позитивное и хорошее отношение.

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Об этом Св"итолина заявила в интервью ВВС News Украина. Седьмая ракетка мира подчеркнула, что только в родной стране может чувствовать себя максимально спокойно, так как все украинцы живут с полным пониманием происходящего в стране, которая продолжает противостоять российской агрессии.

"Чувствую ли я иногда давление из-за того, что из Украины? Конечно, чувствую. В мире я тоже где-то ощущаю себя в опасности. Есть много стран, много людей, которые против нас, которые не понимают, что у нас происходит, не хотят понимать. То есть есть много аспектов, которые меня пугают. Самое безопасное, наверное, место – это быть здесь, в Украине. Потому что здесь люди понимают и знают, что происходит", – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина вошла в состав сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. В четвертьфинале 24 сентября украинки сыграют с командой Бельгии. В минувшем сезоне украинская сборная впервые в истории дошла до полуфинальной стадии, где проиграла будущим победительницам соревнования итальянкам.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Александра Олейникова призналась, что не была вызвана в сборную по неспортивным причинам.

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