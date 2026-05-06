Миллион на ВСУ. Костюк сделала официальное заявление после 'сенсационной новости' о ней в соцсетях

В сети распространилась недостоверная информация о том, что вторая ракетка Украины Марта Костюк якобы собирается передать весь призовой заработок (чуть более 1 млн евро) с турнира в Мадриде на нужды ВСУ. Сама спортсменка отреагировала на публикации и опровергла эти заявления.

Видео дня

В последние дни в медиа и социальных сетях активно распространялся пост с утверждением, что Костюк получила более одного миллиона евро за победу над россиянкой и намерена полностью передать эту сумму на помощь армии. Скриншоты и публикации начали массово тиражироваться пользователями.

На фоне распространения этой информации теннисистка выступила с официальным заявлением. Она подчеркнула, что не делала подобных заявлений и призвала не распространять непроверенные данные.

"В последние дни в медиа и социальных сетях распространяется информация о том, что я якобы планирую передать всю сумму призовых с турнира в Мадриде на нужды ВСУ. Я не делала таких заявлений, поэтому прошу медиа и пользователей социальных сетей внимательно относиться к распространению непроверенной информации", — сообщила Костюк.

Спортсменка добавила, что ее позиция по поддержке Украины остается неизменной, однако она сознательно не раскрывает детали своей помощи. По ее словам, значительная часть этой деятельности остается вне публичного пространства, и она намерена сохранить такой подход.

Отдельно Костюк указала на работу собственного фонда, который реализует образовательные и спортивные проекты. В частности, речь идет о внедрении тенниса в школьные уроки физкультуры: более 13 тысяч детей уже получили возможность заниматься этим видом спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк 2 мая в финале со счетом 6:3, 7:5 обыграла россиянку Мирру Андрееву, став победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде. Это позволило украинке установить личный финансовый рекорд по призовым за один турнир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!