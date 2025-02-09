Чисора выиграл бой, одним ударом откинув соперника через весь ринг в нокдаун. Видео

Знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) одержал победу над шведом Отто Валлином (27-3, 15 КО) 117-109, 114-112 и 116-110 в элиминаторе IBF, который прошёл в Манчестере на арене Co-op Live. Бой завершился единогласным решением судей, а ключевым моментом стал эффектный нокдаун в девятом раунде.

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41-летний Чисора с первых секунд захватил инициативу, работая первым номером. Организаторы сделали ринг максимально маленьким, что сыграло на руку британцу, привыкшему к агрессивному стилю.

Валлин же выглядел пассивно, практически не выбрасывал силовых ударов и пытался удерживать дистанцию. Однако это позволило Чисоре без особых проблем забирать раунд за раундом.

В третьем британец донёс до цели несколько мощных оверхэндов, а в четвёртом раунде у него появились рассечения возле правого глаза.

Во второй половине боя Чисора лишь усилил давление. В седьмом раунде он провёл мощную атаку в концовке, после чего Валлин выглядел растерянным. В восьмом швед пропустил ещё больше ударов, а в начале девятого, зажав соперника в углу, нарвался на контрудар и оказался в нокдауне, который откинул его на другой конец ринга.

Отто сумел продолжить поединок, но на последних секундах схватки снова оказался на канвасе.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года Дерек добыл сенсационную победу над соотечественником Джо Джойсом (16-3, 15 КО). 10-раундовый поединок в Лондоне на О2 Арене завершился единогласным решением судей 97-92, 96-94, 96-94.

Напомним, что 1 ноября 2020 года Чисору проиграл украинскому чемпиону Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

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