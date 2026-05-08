'Мечтала уехать домой': самая красивая спортсменка Украины рассказала о позоре на Олимпиаде-2024

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко назвала выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже сам трудным отрезком карьеры. 28-летняя уроженка Бахмута, которую называют самой красивой спортсменкой страны, отметила, что в столице Франции чувствовала себя абсолютно неуверенной.

Об этом Левченко рассказала в интервью YouTube-каналу известной журналистки Марички Падалко. По словам прыгуньи в высоту, которая с позорам вылетела с Олимпиады-2024 без результата, она находилась в полной прострации и было неважно, на какой высоте планку нужно было взять.

"Там я просто поняла, что что-то со мной творится не то. То есть я выхожу в сектор – и я себе полностью не доверяю. То есть ты тренируешься, ты все делаешь, но вот именно когда ты выходишь в сектор, что-то не то, что-то не работает. И вот после этого мне было очень трудно. Я уже мечтала уехать домой и забыть эту олимпийскую деревню и все, что было. Было все равно, какая бы там была высота, потому что я вышла – и я поняла, что что-то не то, и я уже хотела оттуда уйти. Вот какое это было довольно странное, очень страшное ощущение", – поделилась воспоминаниями Левченко.

Отметим, что в 2025 году наша соотечественница сумела найти в себе силы и вернуть высокие результаты. А в марте-2026 Юлия взяла первую за девять лет медаль чемпионата мира.

