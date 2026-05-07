"Я была в шоке. Вообще не ожидала". Самая красивая спортсменка Украины рассказала про поступок ее "многолетнего жениха"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,4 т.
Украинская прыгунья в высоту и бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Левченко рассказала, как ее будущий муж сделал ей предложение после ссоры. По словам 28-летней уроженки Бахмута, она совсем не ожидала такого развития событий и призналась, что в тот момент была в шоке.

Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой Украины, вспомнила, что познакомилась с будущим мужем Юрием в 2014 году на сборах в Грузии, куда украинские спортсмены отправились после начала войны на Донбассе. Пара много лет встречалась на расстоянии, из-за чего Левченко даже в шутку называла его "многолетним женихом". В  2019 году Юрий переехал в Киев и сделал спортсменке предложение.

По словам легкоатлетки, накануне они поссорились, однако на следующий день все равно поехали кататься на воздушном шаре, как и планировали заранее. Во время полета пилот неожиданно сказал: "Юра, пора", после чего мужчина достал кольцо.

"Я была в шоке. Вообще не ожидала. Мы только поссорились, а тут предложение", — призналась Левченко Маричке Падалко в эфире ее Youtube-канала. Юля добавила, что сразу ответила согласием, хотя призналась, что тогда еще не чувствовала себя готовой к роли жены.

Официально пара расписалась только в 2024 году. Как отметила спортсменка, свадьбу долго откладывали сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за полномасштабной войны.

Напомним, что серебряная призерша чемпионата мира по легкой атлетике и одна из самых красивых спортсменок планеты вышла замуж за 10 дней до старта Олимпиады-2024 в Париже.

Юлия Левченко и Юрий Кищенко

16 июля мужем известной прыгуньи в высоту стал бегун на длинные дистанции Юрий Кищенко, после начала полномасштабного вторжения защищавший свою страну с оружием в руках.

УкраинаЮлия Левченко
