'Это было неожиданно': Ребров прокомментировал поражение сборной Украины на старте Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал неожиданным поражение своей команды от Румынии в стартовом матче чемпионата Европы 2024 года в Германии. Наставник "сине-желтых" пожаловался на ошибки своих подопечных, а также отметил, что соперник выглядел более агрессивно.

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Об этом Ребров заявил в комментарии "Суспильне Спорт" после того, как судья зафиксировал поражение украинцев 0:3. По словам 50-летнего специалиста, теперь его подопечные должны сконцентрироваться на подготовке к поединку против Словакии, который состоится 21 июня.

"Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-то на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем серьезнее и тщательнее готовиться к следующей Не думаю, что мы не желали забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты. К сожалению, таков результат. Уверен, что на следующую игру будет другое настроение", – сказал Ребров.

Отметим, что после матча украинские болельщики разнесли футболистов национальной сборной, обвинив их в отсутствии мотивации. Также к фанатам обратился Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о запрете российских флагов на матчах сборной Украины на ЧЕ-2024.

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