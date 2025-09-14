Мать футболиста киевского клуба уговаривает его сбежать из Украины

Бразильский защитник "Лівого Берега" Сідней признался, что его семья по-разному реагирует на его жизнь в Украине во время войны. Футболист отметил, что особенно сильно переживает мать, которая настойчиво советует ему покинуть страну и вернуться домой.

Видео дня

По словам игрока, отец относится к ситуации спокойнее, однако сам он старается не рассказывать родителям подробности о войне, чтобы лишний раз не тревожить их. "Моя мать говорит, чтобы я поехал звідси. А мой отец нет, он не так сильно волнуется", — сказал Сідней в интервью "Украинскому футболу".

Несмотря на уговоры матери, футболист подчеркнул, что чувствует себя в Киеве комфортно и не собирается уезжать. В Украину он попал через "Рух", а в 2024 году откликнулся на предложение "Лівого Берега".

Президент клуба убедил его в перспективах проекта, и бразилец решил продолжить карьеру именно здесь. Сідней признался, что еще до переезда мало знал об Украине и опасался холода и непривычной кухни, но вскоре адаптировался и теперь называет себя счастливым.

Напомним, что 25-летний уроженец Якобины подписал 3-летний контракт со столичной командой в январе 2024 года. С того времени провел 36 матчей во всех турнирах, забив 9 голов.

Как сообщал OBOZ.UA, летом этого года стало известно, что украинский футболист клуба УПЛ сбежал из Украины в связи с "семейными обстоятельствами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!