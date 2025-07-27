Украинский футболист клуба УПЛ сбежал из Украины в связи с 'семейными обстоятельствами'

Форвард "Металлиста 1925" Алексей Сидоров сбежал из Украины. Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, 24-летний уроженец Макеевки (Донецкая область), до конца июня находился в аренде в "Колосе", а после возвращения должен был тренироваться с командой U-19.

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Вскоре футболист прекратил появляться на базе, и стало известно, что он покинул страну, не уведомив об этом клуб.

Представители игрока подтвердили отъезд, сам Сидоров объяснил его "семейными обстоятельствами", однако точное место его нахождения и способ пересечения границы остаются неизвестными. В клубе расценивают действия нападающего как нарушение условий контракта и уже инициировали юридические процедуры.

"Металлист 1925" призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста", – говорится в заявлении команды.

Свою карьеру Сидоров начал в академии донецкого "Шахтёра", позже выступал за молодёжные команды "Металлиста" и "Металлурга" (Запорожье), где и дебютировал во взрослом футболе. С 2018 по 2023 год он провёл 72 матча за запорожский клуб, забив 28 голов.

В "Металлисте 1925" Сидоров дебютировал 30 июля 2023 года в матче против донецкого "Шахтёра" в рамках первого тура УПЛ (1:2). В общей сложности за харьковский клуб он сыграл 38 матчей, отличившись двумя мячами.

Весной 2025 года был отдан в аренду в "Колос", где провёл 9 матчей и забил 2 гола. В составе "Металлиста 1925" стал бронзовым призёром Первой лиги Украины в сезоне 2024/25.

Напомним, что "Металлист 1925" в плей-офф обыграл киевский "Левый Берег" и спустя 2 года вернулся в украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

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