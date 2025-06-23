'Манчестер Юнайтед' предложил 15 млн евро за футболиста сборной Украины – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже в самое ближайшее время может покинуть мадридский "Реал", за который он выступает с 2018 года. Наш соотечественника хочет получать больше игрового времени и рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.

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Как пишет портал Defensa Central, в услугах нашего соотечественника предметно заинтересовался английский "Манчестер Юнайтед", который намерен распрощаться с голкипером сборной Камерна Андре Онана. "Красные дьяволы" предложили за Лунина 15 миллионов евро, но получил категорический отказ от президента мадридцев Флорентино Переса.

Глава "сливочных" высоко оценивает Лунина и не собирается его продавать меньше, чем за 25-30 миллионов евро. Кроме того, стало известно, что именно украинца видят следующим основным вратарем "Реала" после того, как выступления закончит бельгиец Тибо Куртуа.

В то же время конкурент Лунина должен продлить контракт с клубом до 2028 года, что может подтолкнуть нашего футболиста смене команды.

Окончательное решение относительно своего будущего в мадридском клубе вратарь сборной Украины примет после клубного чемпионата мира.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный украинский футбольный тренер Виталий Кварцяный жестко раскритиковал Андрея Лунин за матч сборной в Канаде.

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