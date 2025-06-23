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"Манчестер Юнайтед" предложил 15 млн евро за футболиста сборной Украины – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
2,5 т.
'Манчестер Юнайтед' предложил 15 млн евро за футболиста сборной Украины – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже в самое ближайшее время может покинуть мадридский "Реал", за который он выступает с 2018 года. Наш соотечественника хочет получать больше игрового времени и рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.

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Как пишет портал Defensa Central, в услугах нашего соотечественника предметно заинтересовался английский "Манчестер Юнайтед", который намерен распрощаться с голкипером сборной Камерна Андре Онана. "Красные дьяволы" предложили за Лунина 15 миллионов евро, но получил категорический отказ от президента мадридцев Флорентино Переса.

"Манчестер Юнайтед" предложил 15 млн евро за футболиста сборной Украины – СМИ
"Манчестер Юнайтед" предложил 15 млн евро за футболиста сборной Украины – СМИ

Глава "сливочных" высоко оценивает Лунина и не собирается его продавать меньше, чем за 25-30 миллионов евро. Кроме того, стало известно, что именно украинца видят следующим основным вратарем "Реала" после того, как выступления закончит бельгиец Тибо Куртуа.

В то же время конкурент Лунина должен продлить контракт с клубом до 2028 года, что может подтолкнуть нашего футболиста смене команды.

Окончательное решение относительно своего будущего в мадридском клубе вратарь сборной Украины примет после клубного чемпионата мира.

"Манчестер Юнайтед" предложил 15 млн евро за футболиста сборной Украины – СМИ
"Манчестер Юнайтед" предложил 15 млн евро за футболиста сборной Украины – СМИ

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный украинский футбольный тренер Виталий Кварцяный жестко раскритиковал Андрея Лунин за матч сборной в Канаде.

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