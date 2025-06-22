Бельгийский голкипер в 'Реале' устроил подставу футболисту сборной Украины

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа близок к продлению контракта с клубом до 2028 года, что ставит под угрозу игровое будущее украинца Андрея Лунина. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "сливочных" уже готовит новое соглашение и рассчитывает завершить переговоры с 33-летним бельгийцем в июле.

Видео дня

Формально действующий контракт Куртуа истекает в 2026 году, однако клуб полностью доволен его игрой и хочет закрепить статус основного вратаря на более долгий срок. Сам бельгиец подтвердил, что намерен остаться в команде и находится в постоянном контакте с руководством.

Такое развитие событий может негативно сказаться на шансах Андрея Лунина закрепиться в стартовом составе. Продление контракта с Куртуа фактически означает, что Лунин, как и раньше, будет оставаться в запасе или покинет клуб в поисках игровой практики.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" намерено сохранить вратаря сборной Украины Андрея Лунина, в котором видит следующего основного голкипера команды. При этом нашему соотечественнику не гарантируется много игрового времени в новом сезоне.

Лунин в прошедшем сезоне провел за "Реал" 14 матчей, пропустив 19 голов. В 6 поединках отстоял на ноль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!