'Манчестер Юнайтед' нацелился на футболиста сборной Украины

Английский "Манчестер Юнайтед" включил в список трансферных приоритетов 21-летнего полузащитника "Брентфорда" и сборной Украины Егора Ярмолюка. Главный редактор сайта CaughtOffside Марк Брус сообщает, что "красные дьяволы" проявляют серьёзный интерес к талантливому игроку, наряду с "Тоттенхэмом", который также следит за перспективным украинцем.

Ярмолюк уже привлёк внимание крупных клубов Европы, включая "Астон Виллу", "Боруссию Дортмунд" и "Наполи".

"Вероятно, "Манчестер Юнайтед" включит Ярмолюка в свой список на следующее лето наряду с другими потенциальными усилениями, такими как Адам Уортон", – пишет Брус.

В прошлом "Брентфорд" удачно продавал своих лидеров: этим летом клуб расстался с Брайаном Мбеумо и Йоанем Виссой, которые перешли в "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" соответственно. Ярмолюк может стать следующим крупным именем, если финансовые условия устроят клуб.

Марк Брус уточняет, что украинский полузащитник демонстрирует потенциал для игры на высочайшем уровне, и как "Манчестер Юнайтед", так и "Тоттенхэм" видят в нём ключевое усиление для борьбы за лидерство в Премьер-лиге.

Отметим, что в мае этого года на матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Ипсвичем" и "Брентфордом" охрана стадиона отобрала у болельщиков флаг Украины, сочтя его "политическим". Фанат пришел поддержать Ярмолюка, но ему пришлось покинуть стадион.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Ярмолюк стал главным героем стычки на последних минутах матча в чемпионате Англии по футболу в Премьер-лиге. Инцидент случился в игре 17-го тура против "Астон Виллы" (1:2).

Егор Ярмолюк перешел во вторую команду "Брентфорда" из "Днепра-1" в июле 2022 года за 1.5 млн евро. Спустя год подписал контракт с основной командой АПЛ.

