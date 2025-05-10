Скандал в АПЛ. В Англии запретили 'политический' флаг Украины

На матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Ипсвичем" и "Брентфордом" охрана стадиона отобрала у болельщиков флаг Украины, сочтя его "политическим". Инцидент вызвал возмущение среди фанатов.

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Журналист Ендрю Тодос, присутствовавший на игре, сообщил, что стюарды потребовали убрать украинский флаг без объяснений, кроме ссылки на запрет "политической символики".

Он подчеркнул, что флаг не содержал никаких лозунгов — только государственные цвета. По словам Тодоса, охрана пообещала вернуть флаг после матча.

"Позорное поведение от стюардов "Ипсвича". Им, видимо, будет неловко, если клуб когда-нибудь подпишет украинца", – написал он в соцсетях. Также он напомнил, что в составе "Брентфорда" в этом матче сыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Позже Тодос у себя в аккаунте соцсети Х опубликовал видео, в котором показал, как вышел из ситуации. Вместо физического желто-синего полотнища, он показывал на стадионе смартфон с изображением украинского флага.

Отметим, что матч "Брентфорд" – "Ипсвич" завершился со счетом 1:0, Ярмолюк вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

За матч 21-летний уроженец Днепропетровщины 60 раз касался мяча, сделал 47 передач, из которых 46 оказались точными (98%). Также он отметился тремя отборами, двумя перехватами и четырьмя выигранными подборами.

В борьбе он выиграл 6 дуэлей из 13, допустил три потери мяча, трижды сфолил и был предупреждён жёлтой карточкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Ярмолюк стал главным героем стычки на последних минутах матча в чемпионате Англии по футболу в Премьер-лиге. Инцидент случился в игре 17-го тура против "Астон Виллы" (1:2).

Егор Ярмолюк перешел во вторую команду "Брентфорда" из "Днепра-1" в июле 2022 года за 1.5 млн евро. Спустя год подписал контракт с основной командой АПЛ.

В турнирной таблице "Брентфорд" идет на 8-м месте.

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