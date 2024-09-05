Магучих завоевала 'золото' Бриллиантовой лиги. Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на 14-м этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. 22-летняя днепрянка с первой попытки взяла высоту 1.96 метра. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей с результатом 1,93 метра. Второе место у австралийки Николы Олислагерс.

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Победа далась Росе очень непросто. Украинская легкоатлетка дважды ошибалась на высоте 1.93 см и была близка к поражению. В критический момент наша соотечественница решила поднять планку на 3 см и с первого раза ее покорила.

Уже в статусе победительницы этапа Ярослава пыталась взять высоту 2,01 м, но все три попытки оказались неудачными. Стоит отметить, что в течение всего соревнования на стадионе шел дождь.

Общий зачет Бриллиантовой Лиги после 14 этапов.

🇺🇦Ярослава Магучих 32 очка 🇦🇺Никола Олислагерс 25 очков 🇺🇦Ирина Геращенко 25 очков 🇦🇺Элеанор Патерсон 25 очков 🇷🇸Ангелина Топич 22 очка 🇸🇰Лия Апостоловски 17 очков

На следующих выходных в столице Бельгии пройдет заключительный этап соревнований, после которого определится победитель Бриллиантовой лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 августа Магучих с результатом 1.99 м победила на 11-м этапе в Лозанне.

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеанор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

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