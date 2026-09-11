Россия атаковала Киев: произошел пожар в многоэтажке, пострадали восемь человек

В ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали Киев с помощью дронов. В Днепровском районе столицы вражеский БПЛА попал в 9-этажный жилой дом: вспыхнул пожар.

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Пострадали как минимум восемь человек.Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и в полиции Киева.

Что известно

Тревога желтого уровня из-за угрозы дроновых ударов войск РФ в столице была объявлена в 02:42 ночи. Примерно через час после этого в КМВА сообщили о попадании по жилому многоэтажному дому.

"В Днепровском районе произошло возгорание в 9-этажном жилом доме в результате вражеской атаки", – говорилось в сообщении КГВА.

По данным столичной полиции, огонь охватил 1–5 этажи здания.

Сначала было известно о двух пострадавших. Однако уже к 05:30 их число возросло до 8 человек.

По данным полиции, 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела, их госпитализировали. 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Еще пятерым гражданам медики оказали помощь без госпитализации.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного управления, которые документируют последствия вражеской атаки и фиксируют повреждения", – добавили в полиции Киева.

Отбой тревоги объявили в 04:00.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 сентября в Киеве вражеский дрон попал в АЗС. В результате атаки пострадали люди.

Также Россия атаковала Киевскую область дронами. В результате атаки в Гостомеле вспыхнул масштабный пожар.

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