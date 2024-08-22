Магучих победила на Бриллиантовой лиге в Швейцарии. Видео

Прославленная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после небольшого перерыва на вернулась к официальным турнирам. 22-летняя днепрянка с результатом 1.99 м победила на 11-м этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги, который состоялся в Лозанне.

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Рося пропускала первые три высоты (1.79, 1.84, 1.88), стартовав с 1.92 см, взяв ее с первой попытки.

Также легко украинка взяла и вторую отметку в 1.96 м.

Развязка наступила на уровне 1.99, где с Магучих сражалась лишь австралийка Элеанор Паттерсон. Украинская прыгунья покорила планку вновь с первого раза, не оставив шансов сопернице.

Уже в статусе победительницы Ярослава штурмовала высоту 2.03 м, однако все три попытки оказались неудачными.

Другая украинка Ирина Геращенко завершила выступления на 5-м месте (1.88 м).

Как сообщал OBOZ.UA, на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеанор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

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