'Единственное, что...' Магучих призналась, что ее раздражает на Олимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих призналась, что ожидание своей очереди в соревнованиях по прыжкам в высоту доставляет больше всего неудобства на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Наша спортсменка пропускает низкие показатели и с разу приступает к планке на отметке не ниже 192 сантиметра.

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Об этом Ярослава рассказала в комментарии украинским журналистам после победы в квалификации ОИ, передает пресс-служба комитета молодежи и спорта Верховной Рады. Магучих отметила, что очень довольна свои выступлением в отборе к финалу, а атмосфера на Играх просто потрясающая.

"Сектор просто отличный, дорожка очень понравилась, поэтому я довольна. В квалификации было немного тесно, но в финале соревнования будут проходить на другой стороне стадиона, где места больше. Сегодня прыгалось легко – все вышло с первой попытки, поэтому я довольна результатом. Единственное, что немного утомительно, – это долгое ожидание, пока другие спортсменки завершат прыжки на низших высотах. Поскольку мне не очень удобно начинать с низкой высоты, я уже привыкла к такому ритму. Я приятно удивлена количеством людей, которые пришли поддержать нас на стадионе. С нетерпением жду атмосферы финала!" – сказала Магучих.

Напомним, что вместе с уроженкой Днепра в финал Парижа-2024 вышла Ирина Геращенко. А вот Юлия Левченко завершила Олимпиаду, вылетев без результата. После квалификации она объяснила свой провал.

Финал турнира в прыжках в высоту на Играх в столице Франции состоится в воскресенье, 4 августа. Начало – в 20:55 по киевскому времени.

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