"Не занималась этим весь год". Главная соперница Магучих сделала признание про случившееся на соревнованиях с украинской чемпионкой

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала, что перед этапом Бриллиантовой лиги в Швейцарии пошла на рискованное изменение в подготовке. Этот шаг помог действующей чемпионке мира обойти Ярославу Магучих и выиграть соревнования и показать лучший результат сезона на турнирах серии.

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В Цюрихе Олислагерс стала обладательницей "золота", преодолев планку на высоте 2,02 м. За победу она боролась с украинкой Ириной Геращенко: обе спортсменки взяли 2,00 м, однако украинке не покорилась следующая высота, тогда как австралийка справилась с попыткой.

После соревнований Олислагерс призналась, что вернулась к прежнему варианту разбега, который не использовала на протяжении всего года. По ее словам, в течение сезона она экспериментировала с техникой и пыталась увеличить скорость, добавляя шаги в разбеге, однако после неудачного выступления на этапе в польской Силезии решила изменить подход.

"Разбег прошлого года сработал. Это был большой риск, потому что я не практиковала это целый год. Возможно, это могло не сработать, но все получилось", – цитирует Олислагерс "Суспильне.Спорт".

Австралийка отметила, что осталась довольна результатом и своими попытками на 2,05 м, назвав выступление в Цюрихе максимально успешным. Кроме того, она подчеркнула, что готова и дальше идти на изменения ради прогресса, несмотря на риск неудачи.

Для Олислагерс это второй результат выше двух метров в сезоне-2026. Ранее она взяла высоту 2,01 м на чемпионате Европы, где также завоевала "золото".

Следующим стартом для австралийской спортсменки станет финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе 4–5 сентября. Там она вновь встретится с мировым рекордсменом Ярославой Магучих и Ириной Геращенко, а также попытается защитить титул победительницы серии.

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