Магучих сказала, когда завершит карьеру

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих собирается завершить карьеру не раньше 2036 года. Олимпийская чемпиона рассказала об этом после победы на чемпионате Украины в Киеве.

Разговор состоялся с журналистом Алексеем Куливцом, который еще в 2017 году встречал Магучих после ее победы на юниорском чемпионате мира. Тогда спортсменка только начинала международную карьеру, а новое интервью записали спустя несколько лет после ее успеха на национальном первенстве.

Магучих объяснила, что планирует выступать на Олимпийских играх как минимум до 2032 года. По ее словам, она придерживается той же философии, о которой говорила ранее и Юлия Левченко: продлить карьеру как можно дольше.

"Хочется выступить как минимум еще на двух Олимпиадах — в Лос-Анджелесе и в Австралии. А возможно, и в 2036 году", – призналась 24-летняя днепрянка в интервью в рамках проекта Decathlon Tough Athletics Awards 2025.

Магучих пояснила, что для нее важно завершить выступления на высоком уровне. По ее словам, хотелось бы закончить карьеру в момент, когда она еще показывает сильные результаты: "хотелось бы завершать карьеру, когда ты еще в хорошей форме и показываешь высокие результаты, а не когда уже десятые места".

