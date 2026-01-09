'Погода лютая': Усик в необычном виде обратился к украинцам после массированного удара России по Киеву. Видео

Бывший трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик призвал украинцев быть внимательными на дорогах. Из-за непогоды и массированной ракетно-дроновой атаки России в ночь на 9 января боксер обратился к соотечественникам, не упомянув сам удар агрессоров по Киеву и Львову.

Соответствующее видео Усик, надев балаклаву, в опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя также сделал особый акцент на том, что в этот сложный момент украинцы должны уважительно относиться и помогать друг другу.

"Уважаемые друзья, всем доброго дня. Погода лютая. На дороге гололед. Будьте внимательны, пожалуйста. Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга. Не нервничайте, максимально спокойно. Всем добра", – сказал Усик.

Отметим, что 7 января Александр поздравил с Рождеством украинцев со словами "я знаю, что вы будете писать в комментариях", призвав уважать тех, кто отмечает праздник не 25 декабря. Также к соотечественникам обратился кум Усика Василий Ломаченко, который известен своей ярой поддержкой УПЦ МП.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к экс-главе СБУ Василию Малюку.

