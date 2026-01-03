Усик показал свое отношение к главе СБУ Малюку. Фотофакт

Украинский непобедимый боксер Александр Усик публично поддержал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. У себя в Instagram объединенный чемпион мира в супертяжелом весе разместил совместное фото с руководителем силового ведомства.

Видео дня

"Мы за Малюка", – коротко подписал кадр спортсмен.

Публикация Усика появилась на фоне появившихся в информационном поле слухов о возможных кадровых изменениях в руководстве Службы безопасности Украины. Источники сообщают, что при реализации такого сценария нынешний руководитель СБУ может быть выведен из ключевой позиции и переведен на иную роль в системе национальной безопасности.

В числе потенциальных вариантов фигурируют посты в Службе внешней разведки или Совете национальной безопасности и обороны. При этом официального подтверждения или опровержения этих сведений со стороны Офиса президента и СБУ на данный момент не последовало.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!