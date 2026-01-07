УкраїнськаУКР
"Знаю, что вы будете писать, но некоторые украинцы..." Усик записал провокационное обращение. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
Бывший трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик призвал украинцев толерантно относиться к тем, кто празднует Рождество Христово в нашей стране 7 января, а не 25 декабря. Прославленный боксер добавил, что готов к критической реакции на свои слова.

Видео дня

Соответствующее видео Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя, который продолжает поддерживать УПЦ МП, подчеркнул, что украинцы могут придерживаться разных мнений по многим вопросам.

"Дорогие друзья, я понимаю, что некоторые празднуют не сегодня. Но ведь у каждого есть свое мнение и... Как это называется, доця? Самомнение? Я знаю, что в комментариях вы будете писать, что в Украине празднуют не сегодня. Но некоторые украинцы празднуют сегодня, дорогие друзья. Пожалуйста, давайте, во-первых, будем уважать друг друга и с любовью относиться друг к другу. Мы все разные, у нас разные характеры, разные родители, мы в разных городах родились. Но мы все живем в Украине, и мы – украинцы. Слава Богу за все! Слава Украине!" – сказал Усик.

До этого он и его кум Василий Ломаченко обратились к украинцам в связи с празднованием Рождества 7 января, призвав к взаимоуважению.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко призвал наказать агентов Кремля в УПЦ МП, отвечая на вопрос болельщика в социальной сети Instagram.

