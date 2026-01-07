Усик и Ломаченко обратились к украинцам: что произошло. Фото и видео

Знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко решили поздравить украинцев с Рождеством 7 января. Спортсмены активно поддерживают УПЦ МП и, несмотря на переход ПЦУ на новоюлианский календарь, продолжают отмечать праздник по старому стилю, а не 25 декабря.

Видео дня

Ломаченко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал сначала обращение предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия, который на украинском языке призвал жить по заповедям Божьим. После этого олимпийский чемпион опубликовал собственное поздравление, в котором пожелал соотечественникам быть добрее.

"С Рождеством Христовым! Пусть в этот светлый праздник мы хоть на чуть-чуть станем друг к другу добрее и человечнее! Попробуем научиться: понимать, прощать, ценить, любить, уважать друг друга – и тогда этот мир вокруг нас станет хоть на немного светлее! Мир всем", – написал Ломаченко.

В свою очередь, Усик на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео, в котором пожелал украинцам "духовной силы и счастья".

Также отметим, что Ломаченко 25 декабря 2024 года отказался поздравлять украинцев с "неправильным Рождеством".

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко призвал наказать агентов Кремля в УПЦ МП, отвечая на вопрос болельщика в социальной сети Instagram.

