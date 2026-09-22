Любимый конферансье Путина совершил гнусный поступок в прямом эфире "Матч ТВ" и поплатился. Видео

Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес футболистов "Крыльев Советов" во время обсуждения матча с "Зенитом". После требования самарского клуба о публичных извинениях "Матч ТВ" провел служебную проверку и принес команде официальные извинения.

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Инцидент произошел после матча второго тура Кубка России между "Крыльями Советов" и "Зенитом". Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти петербургская команда победила 5:3.

В программе "Все на Матч!" Губерниев прокомментировал эпизод с участием игроков "Зенита" Романа Веги и Нуралы Алипа. После столкновения Вега оказался на газоне и держался за голову, а судья остановил игру.

Комментатор раскритиковал реакцию футболистов "Крыльев Советов" на остановку матча. В частности, он заявил: "Вопрос к игрокам "Крыльев Советов": какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи на поле!"

Речь шла об Амаре Рахмановиче, который после свистка подошел к арбитру и указал на срыв перспективной атаки самарской команды. За пререкания с судьей футболист получил желтую карточку.

Позже Губниев отказался приносить извинения за свои слова. Он заявил, что назвал поведение футболистов "свинским", расценив это как оценочное суждение, а также призвал "Крылья Советов" самим извиниться за действия на поле.

Самарский клуб назвал высказывания комментатора неприемлемыми и потребовал публичных извинений. "Крылья Советов" также заявили о готовности обратиться в суд, если со стороны "Матч ТВ" или "Газпром-Медиа" не последует соответствующей реакции.

В итоге "Матч ТВ" принес "Крыльям Советов" официальные извинения. В письме за подписью генерального продюсера Александра Тащина телеканал сообщил, что после обращения клуба была проведена внутренняя служебная проверка, а с журналистом проведена разъяснительная работа.

"Редакция телеканала "Матч ТВ" высоко ценит многолетнее плодотворное сотрудничество с футбольным клубом "Крылья Советов" и приносит самые искренние извинения за сложившуюся ситуацию", – говорится в письме.

В "Матч ТВ" также сообщили, что по итогам проверки были сделаны организационные выводы в отношении редакционной работы.

"Крылья Советов" поблагодарили руководство телеканала и "Газпром-Медиа Холдинга" за реакцию и заявили, что позицию самого журналиста считают целесообразным оставить без внимания и официальных комментариев.Напомним, что Губерниев в марте-2022 вел Z-концерт в Лужниках в поддержку войны в Украине, за что получил неофициальное звание любимого конферансье диктатора Владимира Путина.

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