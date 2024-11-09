Лунин отказался играть за сборную Украины в ближайших матчах Лиги наций. Названа вероятная причина

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций 6 ноября на выезде против Грузии и 19 ноября с Албанией. 25-летний уроженец Краснограда отказался приезжать в национальную команду "по семейным обстоятельствам", передает УАФ.

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У себя в Instagram украинский футболист "Реала" намекнул, что его отказ связан с женой Анастасией Томазовой (ее девичья фамилия).

После поединка в Ла Лиге с "Осасуной" Андрей написал небольшой пост, где пожелал здоровья жене и посочувствовал, что ее не было на трибунах.

Стоит отметить, что в соцсетях Томазовой на момент публикации новости нет никаких сообщений о проблемах со здоровьем. В своем Telegram-канале украинка делится новостями о том, что у нее новый автомобиль и размещает фотографию с букетом.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин отдал голевую передачу в 13-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге. Футболист сборной Украины отметился в домашнем матче против "Осасуны".

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией.

После четырех туров украинцы занимают последнее место в группе, имея в активе четыре очка. Лидирует Чехия, которая набрала семь пунктов.

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