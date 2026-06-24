Лучший в истории! Роналду установил еще один рекорд на ЧМ-2026

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду накануне отличился дублем в матче с Узбекистаном на чемпионат мира по футболу 2026, который проходит в Северной Америке. 41-детний стал первым в истории игроком, который забивал на шести разных первенствах планеты.

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Кроме того, Роналду с огромным отрывом лидирует в списке голеадоров, которые становились авторами голов на главных турнирах – чемпионатах Европы и мира. Лидер португальцев записывал на свой счет точные удары на 11 таких соревнованиях. Кроме шести мундиалей он также забивал на пяти континентальных первенствах, информирует на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twtter, аналитическая компания Opta.

Ближайшие преследователи Криштиану отличались на шести таких турнирах Это форварды сборной Германии Юрген Клинсман и Мирослав Клозе и хавбек Швейцарии Джердан Шакири.

Интересно, что до игры с Узбекистаном Роналду не забивал в составе сборной Португалии в десяти матчах подряд на крупных турнирах, начиная с ЧМ-2022. При этом он отметился лишь одной голевой передачей.

Как сообщал OBOZ.UA, Криштиану Роналду резко отреагировал на вопрос, в котором упомянули Лионеля Месси, после матча чемпионата мира-2026.

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