Роналду резко отреагировал на вопрос о Месси после матч ЧМ-2026. Видео

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду отказался отвечать на вопрос журналиста об успехах Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года. 41-летний форвард, услышав упоминание о дубле своего главного соперника в карьере, отвернулся в другую сторону от репортера.

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Соответствующее видео было опубликовано на канале британского таблоида Daily Mirror на видеохостинге YouTube. После игры с Узбекистаном во втором туре мундиаля Роналду, который отличился дублем и стал первым футболистов в мире, который отличился на шести ЧМ, отправился общаться с представителями медиа.

Один из журналистов обратился к Криштиану со словами о том, что Месси забил два гола в ворота Австрии, став лучшим бомбардиром в истории первенств планеты. Португалец резко остановил репортера: "Следующий вопрос".

Уже на послематчевой пресс-конференции Роналду назвал бессмысленным вопросом о возможном противостоянии с Аргентиной на ЧМ-2026. "Сейчас было важно победить Узбекистан. Нам надо пройти группу, а потом мы уже будем смотреть на то, что будет дальше", – сказал лидер сборной Португалии.

Как сообщал OBOZ.UA, аргентинский нападающий Лионель Месси повторил достижение на чемпионатах мира экс-игрока "Динамо" Олега Саленко.

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