Это разрыв! За счет чего 'Шахтер' и 'Динамо' создали одну из крутейших игр украинского футбола. Видео и тактический обзор

Второе Классическое за неделю получилось победным для "Шахтера" - горняки переиграли "Динамо" 3:1, забив в каждом тайме. Календарь подарил нам праздник и классно, что матч УПЛ был вторым в этом расписании. Эмоции, драйв, красота, скорость и восторг - вот такие впечатления от главной игры тура. Но почему в таком насыщенном противостоянии футбола было не так много? Все главные детали разбирает OBOZ.UA.

Стартовые составы

"Шахтёр": Ризнык, Конопля, Марлон Сантос, Матвиенко, Педро Энрике, Бондаренко, Марлон, Очеретько, Педриньо, Эгиналду, Невертон

"Динамо": Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Пихаленок, Бражко, Буяльский, Шола, Ярмоленко, Кабаев

Первый тайм. Мало футбола, много экшена

Ого! Это была наша первая реакция на такой активный старт матча. Решение Турана дать Эгиналду не только стартовую позицию, а еще и поставить его на острие позволила открыть счет после углового уже на 3 минуте. Он качественно отклеился от Пыхальонка и прыгнул как можно выше, чтобы попасть головой в мяч и пробить Нещерета. 1:0. Уже через мгновение "Шахтер" подал еще 2 угловых подряд, которые получились нервными для гостей и только удача позволила киевлянам не допустить разгромный счет.

Стартовые минуты выглядели как очерк кубкового матча, только учитывая, что горняки забили сразу, а "Динамо" выглядело организованнее. Заряженность подопечных Турана в какой-то мере была нездоровой, ведь Марлон жестко снес в подкате Попова, за что получил желтую. Прошло всего 12 минут, а уже произошло 3 эпизода на крупные драки. Прессинг от Невертона и Педриньо заставлял центрбеков бело-синих пасовать на голкипера - Нещерет пожарными выбиваниями выносил куда-то в аут. Где-то в Кубке мы такое уже видели.

Футбола было мало, действо на поле превратилось в калейдоскоп персональных противостояний: Эгиналду и Караваев, Очеретько и Буяльский, Конопля и Кабаев. Стоит отметить особую роль Эгиналду: "Шахтер", который был без лидера в первой Классической неделе, получил заряд уверенности и высоко поднимал насыщенную зону своей команды, управляемую нападающим. В какой-то момент бразилец бежал так быстро, что остался один на 4 соперников, а ближайшие одноклубники были позади метров на 30. Интересна и роль Попова, потому что с таким акцентом персонально против себя, центрбек включился в роль второго ряда обороны. Он работал на подстраховке при фланговых передачах на бразильцев, а также высоко действовал в средней зоне, зарезая быстрый переход от штрафной до штрафной.

Первый момент "Динамо" произошел на 29 минуте, он стал полнейшим провалом обороны хозяев. Начал ее Шола отбором в центре поля против Педриньо. Быстрый пас на Ярмоленко, далее перевод на Пихаленка, возвращение на Шолу прямо перед штрафной и удар. Удар был неточный, но показал, что горняков можно ловить между линиями в контратаке, когда на присущих позициях нет Матвиенко, Очеретько и Марлона. "Шахтер" тоже действовал быстро, никто не ждал ошибки соперника, ее пытались создать собственными перемещениями и прессингом.

Первый тайм не дал нам много острых моментов, лишь гол и несколько драк. Но это был действительно классный тайм, без абсолютного преимущества ни одной из сторон и с качественной борьбой за каждый клочок поля. Статистически "Шахтер" уничтожил "Динамо" (чего стоят только 9 ударов против 1), но по эмоциям и впечатлениям от первых 45 минут мы этого даже не заметили. Да, футболисты могли бы точнее бить, ведь голкиперы чаще касались мяча ногами - отпасовать куда-то было максимумом их действий в первом тайме. Так было и в эпизоде Ярмоленко за несколько мгновений до перерыва. И это был один из самых насыщенных первых таймов за все время с начала сезона УПЛ. И возможен ли у нас в таком случае новый чемпион Украины?

Второй тайм. Впервые за долгое время - два равных тайма

Если вы не смотрели кубковый матч, то... вчерашняя игра в УПЛ проходила совсем по другому сценарию и сравнивать их можно было только в начале. "Шахтер" преобладал в разы в первом тайме, после перерыва "Динамо" бросилось в бой и запустило свой каток против соперников. Первая роковая обрезка произошла уже на 47 минуте, когда Буяльский получил мяч в свободной зоне перед воротами. И как же он пробил: мягко, с подкруткой, подальше от Ризныка. Но голкиперу хватило реакции, чтобы дотянуться и в фантастическом прыжке отразить 100% гол. Сразу после этого динамовцы забили - правда, из офсайда. Игра пошла на новых скоростях.

По ходу игры совсем не чувствовалось, что счет 1:0. Было впечатление, что обе команды не хотят ничьи: они бежали без осторожности, массированно атакуя чужие владения и добегали до момента Невертона. Из-под Пихаленка его мяч пошел с элементами наклбола с такой силой, что Нещерет не имел ни единого шанса взять этот удар. 2:0. Супергол и победитель тура по красоте стал известен уже в этот момент.

На поле стало больше спортивной злости, игроки начали играть на результат здесь и сейчас. С момента розыгрыша с центра поля горняки не коснулись мяча вообще, а киевляне меньше чем за 10 передач уложили классный комбинационный гол. Буяльский на этот раз смог забить и вернул минимальную разницу в счет. 2:1. А вот теперь к спортивной злости добавилась и физическая. Демократия в исполнении рефери привела к десятку фолов, которые могли завершаться новыми драками. Ярмоленко, Конопля и Шола все знают по этому поводу.

На последние 20 минут тренеры выстрелили масштабными заменами: надо было одновременно снять самых напряжённых игроков и сохранить потенциал. Кубковый дух растворился с двумя быстрыми голами Невертона и Буяльского, это Классическое проходило в эмоциях настоящей борьбы, чего годами не хватало украинскому футболу. Компактность "Динамо" сзади много раз спасала ворота во втором тайме, но Нещерет каждый раз принимал валидол после рикошетов, потому что на такое он точно не успевал реагировать. Повезло, что мяч шел мимо цели. Оба тренера угадали с заменами, особенно Туран: все свеженькие вернули прошлый темп его команды, били прицельно и сбивали киевлянам оборонительные ряды.

Чем ближе было к концу, тем больше игра переходила в командные сражения. На стандартах игроки обоих клубов четко знали, кого им держать, кого закрывать. Игроки падали на поле, но отдавали все, что имели ради еще одного гола, который поставил бы точку в вопросе завершения игры, Очеретько едва не разъехался в неприличном шпагате в новом подкате и едва не травмировался на ровном месте. Тиаре тоже упал в чужой штрафной - и это стало ключевым эпизодом игры.

Бело-синие устроили навал на владения Ризныка, пытаясь спасти результат, но проспали выбивание на свою половину. Бражко не было как противостоять скоростной и контролируемой контратаке Изаки и Мейреллиша - как иронично, что в собственные ворота неудачной срезкой с рикошетом положил Кабаев. 3:1. И за всеми этими событиями мы забыли о том, что с финальным свистком прервалась фантастическая беспроигрышная серия "Динамо".

2:1 - "Шахтер" побеждает "Динамо" и в определенной степени мстит за Кубок. Один из самых ярких матчей сезона, много игроков на своих местах и в своих ролях, взрывные индивидуальные действия бразильцев и центровых киевлян. Туран получает свою первую победу над Шовковским в Классическом, Буяльский вырывается в топ бомбардиров чемпионата. Как бы хотелось, чтобы эти настрой и заряженность приехали с нашими клубами и на еврокубковые матчи...