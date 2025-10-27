В Украинской Премьер-лиге революция! Впервые за 32 года её должны выиграть не 'Динамо' и не 'Шахтёр'. Доказываем почему

Украинская Премьер-лига в самом разгаре и это самый интересный чемпионат за последние годы. Позади уже треть розыгрыша, но на первую строчку претендует 5 команд! Такого украинский болельщик ждал очень давно - и теперь мы можем увидеть новое имя в графе победителя. Почему такая уверенность? Рассказывает OBOZ.UA.

Все устали от одинаковости

За более чем 30-летнюю историю высшего дивизиона нашего футбола, его выигрывали всего 3 команды! 17 чемпионств у "Динамо", 15 - у "Шахтера". А помните ли вы, кто единственный раз забрал трофей у наших грандов? "Таврия"! Симферопольский клуб сделал это в первом же розыгрыше, когда лига еще игралась внутри одного года, было по 2 группы, а заявились на соревнования в элите аж 20 клубов. Произошло это в 1992-м, тогда в решающем матче крымчане победили "Динамо" со счетом 1:0. Прошлый сезон снова был за киевлянами, Шовковский привел команду к победе как тренер.

Да, есть немало примеров тех лиг, где побеждают одни и те же клубы, но мы не Бундеслига и не Лига 1. Долгое время украинская Премьер-лига была просто лигой, где уже в январе становилось понятно, что борьба других команд идет за 3 место максимум. Новых имен не было в графе победителя. Но в этом году, похоже, все возможно.

"Кривбасс" сорвал джекпот с ван Леувеном

"Кривбасс" недаром называют лучшей командой УПЛ прямо сейчас, и это при том, что команда очень полярная в защите и нападении, пропускают так же много как забивают (3 против 1.5). На должность тренера вместо Вернидуба пригласили ван Леувена - и это действительно джекпот. Криворожане угрожают чужим воротам на протяжении всего матча, забивают почти в каждые 10 минут тайма. Вторые таймы их сила: немало было игр, когда до перерыва счет минимальный или нулевой, но потом "Кривбасс" получает дозу мотивации и разрывает соперника. Ставка идет на талант легионеров, но с ними надо быть очень внимательными: нелепый вылет из Кубка научил считать весь тренерский штаб. Что вытворяет Мендоса - это фантастика: 5+5 за 10 игр. На помощь в атаке пришли Твердохлеб и Задерака, а также еще один венесуэлец Парако. Да, вчера случилось фиаско в ключевом матче с "Динамо", но красные все еще высоко в таблице при такой хаотично результативной игре.

Впервые в истории "ЛНЗ" удалось побыть лидером УПЛ

Ночь с субботы на воскресенье в Черкассах запомнили надолго: их команда временно возглавляла Премьер-лигу. После победы над "Металлистом 1925" им удалось набрать 20 очков и единолично возглавить таблицу. Это уникальный случай, ведь черкащане в среднем забивают 1 гол за игру (при том, что сразу 4 положили "Шахтеру"). Матч 10-го тура тоже был посредственным: всего 1 мяч, ряд нереализованных моментов и перфоманс Паламарчука в воротах, который остановил несколько сильных выстрелов Калюжного (у него 70% сухих игр в УПЛ, лидер по этому показателю).

Команда имеет мощное оружие - Проспера, забившего 45% мячей за этот сезон. Именно он отличился и в субботу с передачи уже упомянутого голкипера. Теперь клуб как минимум на неделю фиксируется на бронзовой вершине. Далее - "Карпаты" и шанс задержаться в медальной зоне.

В таблице фантастическая плотность. Этому помогают силы противовоздушной обороны

Посмотрите на фантастические цифры! Максимум (30 очков) за 10 туров в УПЛ не взял никто, а вот половину баллов набрали аж 7 клубов. Текущий лидер "Шахтер" имеет преимущество над "Кудривкой" в 10 очков, при том, что она аж на 11 позиции! Сыграны все 80 матчей первой трети турнира, мы можем оценить реальную картину в таблице. Посмотрите внимательнее, не каждый клуб там, где вы могли прогнозировать летом:

Последние результаты фантастические: на сегодня 3 игры подряд выиграло только "ЛНЗ"; "Колос" мог быть лидером, если бы не проиграл бы 3 матча подряд; "Полесье" почти не отстает от горняков - вспомните ли вы кучу стартовых поражений у волков? Результаты максимально непредсказуемы, ведь все еще не проигрывает только "Динамо", тогда как поражение в актив записал даже "Шахтер". Да, качество футбола в отдельных случаях оставляет желать лучшего: это или 1 гол на половину игр тура, или сразу 9 в матче "Кривбасса" с новичком "Эпицентром". И это при том, что только 4 команды выиграли больше половины матчей.

В подвале ситуация тоже интересная: там побед не так много, но ни один из клубов не идет серией исключительно поражений, а среди дебютантов оказалась даже вторая команда прошлого сезона "Александрия". Но добавьте одной из команд 3 очка за победу - и все кардинально меняется. Тот же "Эпицентр" взял и выиграл 2 матча подряд, что позволило абсолютному новичку УПЛ с последнего места подняться на 3 места. Дальше "Верес", а это намек на третью победу за один месяц.

В таком фантастическом чемпионате огромная заслуга военных и реформы по воздушным тревогам: с тех пор области поделили на районы для объявления сирен (особенно Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую), есть возможность проводить игры без прерываний. Как результат, на конец 10-го тура УПЛ ни один матч не был отложен на неопределенный срок. Да, есть прерывания из-за угрозы российских шахедов и ракет, но Силы обороны с ними разбираются, а клубы успевают доиграть в тот же день. Теперь нет жалоб из-за сирены в Кривом Роге, Киеве или Александрии. К слову, навыки украинских защитников неба очень будут нужны США на грядущем Чемпионате мира - Трамп ищет решение против дронов.

Борьба за еврозону еще шире

Таблица показывает, что, кроме упомянутых "Кривбасса" и "ЛНЗ", на первую строчку претендуют еще "Полесье" и "Металлист 1925". А если взять не только золото, но и еврокубки, то прямо сейчас в пределах 2 побед от Лиги конференций 7 команд, среди них также "Колос" и "Заря". Если включить фантазию мощнее, то на 4 ступень могут посягнуть и "Карпаты" с "Кудривкой", которые идут вне первой десятки. После 10 туров, нет ни одного клуба, который не выигрывал бы хотя бы раз; даже аутсайдер "Полтава" оформила свою победу над "Вересом" во 2-м туре. А что там с извечными претендентами?

Гранды поражают... только своих фанатов

Столичный клуб и действующий чемпион Украины остается единственным клубом УПЛ, который в этом сезоне не проигрывал. Эта серия бело-синих растянулась уже на 42 матча. Вчерашний триумф над "Кривбассом" продлил беспроигрышный период, но главное для фанов чемпиона Украины - прервано 5 подряд ничьих. На фоне еврокубковых выступлений разгром важен, но не впечатляет: динамовцы все еще вторые в УПЛ.

Своим разгромом отметились и горняки, уничтожившие "Кудривку" 4:0. Это не первое такое издевательство над соперниками от подопечных Турана, но обещанной доминации при турецком тренере нет. Добавьте сюда ещё и отвратительный матч Лиги конференций против "Легии", где проиграли аутсайдеру. А также позор против "ЛНЗ" - это был первый разгром с 4 голами на своём поле в истории горняков, продержавшихся 502 игры! Конечно, "Шахтер" в УПЛ уже пропускал 4 раза за 90 минут (даже при каденции некогда бессменного Пятова), но в последние годы запустилась вот такая тенденция.

После 10 игр "Шахтер" имеет 5 побед, поражение и 3 ничьи, у "Динамо" по 5 ничьих и побед. Киевляне потенциально не досчитались сразу 10 баллов, горняки потеряли 9. Отрыв от преследователей фактически не существует ни для одного из этих клубов. Смогут ли гранды закрепиться над другими кусачими соперниками? Покажет следующий тур, где нас ждет украинское Класичне. Запомните, что в этом футбольном чемпионате Украины все только начинается.