Лучший матч сезона! Как 'Интер' расшатал 'Барселону': обзор полуфинала Лиги чемпионов

7 мячей, несколько претендентов на гол тура и драма последних минут - все это было во втором полуфинале Лиги чемпионов, где "Интер" на своем поле вырвал победу над "Барселоной". 4:3 в Милане уже сейчас претендуют на статус лучшей игры года, где были и вызовы судьбы, и гениальные тактические решения. OBOZ.UA анализирует каждое ключевое мгновение этого невероятного матча.

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Стартовые составы

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Барселона": Щенсны, Мартин, Кубарси, Иньиго Мартинес, Эрик, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Ферран Торрес

Первый тайм. Ямаль не смог - Мартинес зажег

С первых минут "Барселона" исправила ошибку прошлого матча - не отсиживалась и не ждала, что сделает соперник. Флик настроил свою команду, чтобы та бежала вперед и искала точный момент. Игра абсолютно строилась через правый фланг, надо было только довести мяч до Ямаля, а дальше вингер сам разберется. И Ламин действительно разбирался: забросы на Рафинью, обострение в центральную зону, постоянные попытки смещения для собственного удара. Как только "Интер" давал юноше пространство и оставлял без опеки - на поле становилось острее.

Отлично работала отшлифованная офсайдная ловушка "Барсы". Под руководством Кубарси удавалось ловить Тюрама или Дюмфриса. Зато эта опция была беззубой против креативности центральных игроков миланцев. Димарко внезапно появился за спиной де Йонга и обокрал опорника. Далее - сразу выкатил на Дюмфриса, тот в касание передает мяч на Мартинеса - и мяч в воротах. 1:0.

Ошибочной была низкая позиция Мхитаряна с персональной игрой против Ямаля. Быстрый и техничный вингер постоянно проходил неповоротливого полузащитника, а без Димарко на подстраховке каждый такой эпизод приводил к работе у Зоммера. Индзаги вовремя это заметил, после чего именно итальянец первым встречал Ламина, а армянин подходил на помощь. Зато ему не было равных в ключевых пасах вперед. Мхитарян отбегал весь левый фланг и постоянно нервировал Гарсию своими прострелами в штрафную.

После гола каталонцы чувствовали себя не слишком уверенно: стало больше быстрых решений, все пасы в последней трети выполнялись в одно касание, чтобы как можно быстрее дойти до чужих ворот или ударной позиции. Особенно качественно это делал Ольмо; другой вопрос, почему никто в первом тайме так и не воспользовался ни одной из этих роскошных передач. А вот "Интер" куражился: они не сожгли все силы за стартовые мгновения, поэтому могли подловить "Барселону" на контратаке, чем все чаще пользовались перед перерывом. Одна из таких и привела к фолу Кубарси - сверхнадежный защитник сбил Мартинеса и привез пенальти. Чалханоглу мощным ударом удвоил преимущество и даже снес трансляционную камеру. 2:0. Это очередной матч, подтвердивший, что отмена правила выездного гола была правильным решением. И прошло только 45 минут.

Второй тайм. Ремонтада? Нет. Страсть!

После перерыва обошлось без замен - в отличие от первого матча, здесь не было травмированных или плохо интегрированных футболистов. На какое-то время зону Ямаля качественно закрыли от возможностей, ведь и Димарко все класснее блокировал пространство, и передача сзади не приходила как надо. Гарсия не смог качественно заменить травмированного Кунде и не был хорош для создания атак, но каким же великолепным (внезапно) он стал в их завершении. Латераль отлично открылся в зоне Димарко, и замкнул очередную подачу Мартина. 2:1 - и скорости вновь стали высокими.

Сложилось впечатление, что "Барселона" пыталась как можно раньше выровнять счет. Контратака 3 в 2 казалась выигранной еще в центре поля, ибо трио выбегало на чужие ворота на всех оборотах. Но в последний момент нападающие Флика запутались в собственных ногах и зажевали эпизод. Снова на ударной позиции был Гарсия - и теперь пробил прямо по центру. Но сейв Зоммера от этого не менее фантастический. Но уже через несколько минут Мартин повторяет свою передачу - и Ольмо с той же точки расстреливает ворота итальянцев. 2:2.

Индзаги допустил ужасную ошибку, сняв включенного Димарко в пользу Аугусто. Именно из его зоны и пришел прицельный удар головой. "Интер" рано отказался от куража, из-за чего "Барселона" все чаще создавала опасные моменты. В одиночку Мхитарян уже не успевал контрить Ямаля и почти привез пенальти - повезло, что вингера он сбил за несколько сантиметров до линии штрафной. На конец тайма тренеры обновляют центральную зону, которая давала больше всего брака с обеих сторон. И случилось две решающие ошибки. "Интер" слабо отыграл концовку матча и дал шанс для незаметного Рафиньи - роскошный сольный гол. Пока за дело не взялся Ачерби - его удар нашел щель между Щенсны и стойкой. 3:3 через пять минут - и игра нервов ушла в овертаймы.

Овертаймы. Когда хотелось, чтобы матч никогда не завершался

Несмотря на аж 10, а затем и 12 замен, ускорить игру не удалось. Все снова уперлось в ключевую ошибку. На страже лишнего гола у хозяев был Зоммер - матч жизни, не иначе. А ""Барса" позволила себе эту роковую ошибку: коротким пасом миланцы зашли в чужую штрафную и сколько времени было у Фраттези! Он развернулся, оценил положение, ложным замахом положил Кубарси и лишь затем пробил точно в угол ворот Щенсны.

На оставшиеся 15 минут в Милане пустился ливень, какой же еще итог должен был бы быть для такого полуфинала! Команда Флика доминировала по владению и инициативе, но грамотная защита итальянцев без автобуса позволила держать Ямаля, Рафинью и Левандовского подальше от классных позиций. 114-я минута могла стать моментом 4:4, но вновь Зоммер и вновь сэйв после удара Ламина.

4:3 - "Интеру" сверхусилиями побеждает "Барселону" и становится первым финалистом ЛЧ 24/25. Змеям удалось компенсировать несколько неудачных замен Индзаги и отыграть упущенное преимущество над каталонцами. Хрестоматийная игра испанцев была взрывной в отдельных моментах, но провалилась на индивидуальных ошибках и разобранности защитников, чем очень удачно воспользовались итальянцы. Команда ждет будущего соперника по главной игре сезона - "ПСЖ" или "Арсенал".