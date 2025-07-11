Лучший арбитр России пожаловался, что война в Украине лишила его финала Лиги чемпионов

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев пожаловался на то, что полномасштабное вторжение РФ в Украину лишило его возможности работать на решающих матчах еврокубков. 46-летний рефери отметил, что его коллеги-ровесники судили финалы континентальных турниров, а он оказался не у дел.

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Об этом Карасев заявил в интервью порталу Sport24. Уроженец Москвы, который из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований перестал получать назначения на матчи Лиги чемпионов, при этом не смог назвать агрессию РФ против Украины войной.

"У меня нет финалов. У меня есть Суперкубок УЕФА "Челси" – "Вильярреал", но нет финала еврокубка и высокой стадии Лиги чемпионов, которую я очень люблю судить. У меня мечта, чтобы все побыстрее закончилось, мы вернулись на международную арену и появились шансы там принимать участие. У моих коллег из УЕФА, с которыми мы вместе шли по карьере, у всех есть финалы. Сейчас главные матчи дают даже более молодым ребятам. Поэтому, я думаю, у меня были бы шансы на финал. Если все закончится, все возможно", – сказал Карасев.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Карасев входил в элитную категорию арбитров УЕФА. Он работал на чемпионатах мира, Европы, был четвертым рефери в финале Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования.

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