Люди полетели на Луну впервые с 1972 года: каким тогда был мировой спорт

Информационное пространство разорвала новость о первом за 54 года полете к Луне. Этого очень долго ждали и совсем скоро на ее орбиту вернется американский корабль. Поэтому мы решили вспомнить – а каким был мировой спорт, когда люди в последний раз летали так далеко от Земли? Рассказывает OBOZ.UA.

Мы восхищались нидерландским футболом

Третий год подряд Лига чемпионов содрогается от "Аякса". На осень 1972-го клуб уже трижды был в финале Кубка европейских чемпионов и дважды его выиграл (чтобы продолжить путь к третьему подряд ухую и в том сезоне). Команда показывает в тотальный футбол, где все могут быть всеми. Защитник атакует, нападающий отходит для обороны, полузащитники хоть и на ворота готовы зайти. Что интересно, у этого хаоса не было постоянного тренера, но была выдающаяся фигура – Йохан Кройф. Настоящий мозг команды, который руководил игрой, читал пространство и задавал темп неадекватно результативного нидерландского футбола и многолетней доминации. После того феерического успеха будет ещё несколько трофеев ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка, но это останется случайным достижением, растянутым на годы. Сегодняшний "Аякс" далёк от побед и чаще всего покидает турнир ещё на стадии группы.

Крупнейший олимпийский теракт

Лето 1972-го года омрачено крупнейшим терактом на Олимпийских играх, который также получил название "Мюнхенская резня". ФРГ взяла на себя идею показать новую Германию, которая больше не будет ассоциироваться с тенью Второй мировой войны. Но Летние Олимпийские игры-1972 вошли в историю из-за трагедии. Тогда прямо в поселке боевики захватили израильских спортсменов в заложники. Операция по освобождению завершилась провалом, когда погибли 11 членов олимпийской сборной Израиля и немецкий полицейский. Крупные соревнования показали свою уязвимость, после чего безопасность спортивных форумов стала такой же важной, как и результаты: после Мюнхена появились новые стандарты охраны, антитеррористические протоколы и контроль доступа.

Первый большой матч для украинского футбола

В 1972-м году украинская команда впервые сыграла против действительно величественного соперника: киевское "Динамо" встретилось с мадридским "Реалом". Это был их первый в истории гегемон европейского континента. Игру провели в Одессе, счет остался 0:0, Блохин тогда отыграл 82 минуты (до Золотого мяча еще 3 года). Ответная игра в Испании стала разгромом – 3:0, с перфомансом легенды сливочных Сантильяны. Но все равно это был исторический эпизод для всего украинского футбола, ведь "Шахтер" еще не достиг международного уровня, а "Черноморец" сыграет с "Лацио" позже. "Арсенал", "Интер", ПСЖ, "Бавария", "Ювентус" – все они будут в списке киевлян в следующие сезоны, а до "Барселоны" оставалось еще почти 20 лет.

"Человек-дельфин" семидесятых

Не только терактом известна Олимпиада-1972. Плавание того года стало сферой невероятных успехов одного человека. Марк Спитц показал масштаб доминирования, который сегодня может подтвердить, возможно, Дюплантис с его снова и снова рекордными прыжками с шестом. Американец выиграл 7 золотых медалей – и каждую с новым мировым рекордом. 54 года назад один человек владел всем миром. 7 лучших медалей дали победы в разных стилях, от баттерфляя до эстафет. Молодой американец, на уровне с Кройфом, показал идеал спортсмена. Такой абсолютный триумф открыл ему путь на телевидение, а эпатажные усы стали символом стиля. После такого успеха Спитц сразу ушел из Олимпийских игр – всего лишь в 22 года он решил завершить карьеру, потому что уже записал себя к идолам соревнований. Рекорд продержался аж 36 лет.

Рекордная Формула-1

В 1972-м году мир заговорил об Эмерсоне Фиттипальди. В составе команды Lotus он выиграл чемпионат мира Формулы-1 лишь в 25 лет, став самым молодым чемпионом в истории на тот момент. Рекорд продержался вплоть до 2005-го, когда сезон выиграл Алонсо. Фиттипальди стал первым успешным бразильцем – его страна вообще не была доминирующей силой в автогонках, ведь до Сенны еще надо было подождать, но появился этот персонаж. Азарт и молодость ассоциировались именно с Эмерсоном, F1 начала отходить исключительно от опытных ветеранов. Просчет и техническое понимание позволили еще юноше выиграть 5 Гран-при и насобирать достаточно очков для победы. Через несколько лет он выиграет еще раз, чем снова заставит весь мир заговорить о Бразилии на автотреках. Его стиль был умным, о сохранении техники. Интересно, как бы чемпион показал себя за рулем болида сегодня, когда Формулу-1 не ругал разве что ленивый пилот.

Скандал Уимблдона-1972

Крупнейший теннисный турнир, которому скоро должно было исполниться 100 лет, оказался в центре огромного скандала. Когда организаторы дисквалифицировали югославского теннисиста Ники Пилича, топовые игроки решили не ехать – не прибыли Род Лейвер, Кен Розуолл, Артур Эш, а также действующий чемпион Джон Ньюкомб; всего – 80 ведущих теннисистов. Этот кризис назвали таким, когда Уимблдон с 1972-го года рисковал вернуться в самые темные времена. Соревнование провели, но его спортивная ценность была поставлена под сомнение. Однако бойкот сработал: игроки показали силу своего влияния на систему и способность отстаивать права, после чего силу получат все больше спортсменских профсоюзов.