'Лех' – несчастливый вариант? Как 'Шахтер' играл против поляков и что надо знать о следующих матчах Лиги конференций

В пятницу донецкий "Шахтер" узнал соперника по Лиге конференций. Нам второй раз в сезоне выпали поляки, на этот раз – "Лех". Счастливый ли это вариант? Есть ли возможность успешно играть сразу в двух турнирах? И что ждет подопечных Турана дальше? Рассказывает OBOZ.UA.

Как "Шахтёр" попал в плей-офф?

Горняки не без проблем, но довольно уверенно преодолели дебютный групповой этап. Новый для себя турнир украинцы начали с победы 3:2 над "Абердином". Затем на последних секундах пропустили гол от "Легии" и проиграли 1:2. В третьем туре "Шахтер" забил 2 сухих гола "Брейдаблику", а далее сыграл 2:1 против "Шемрока". Еще одна победа 2:0 записана над "Хамруном". В последнем туре спокойно провели нулевую ничью с "Риекой". Этого хватило, чтобы украинский клуб зацепился за первую восьмерку, хотя была возможность претендовать чуть ли не на первую строчку. Группу ЛК осенью выиграл "Страсбур".

Наша команда заняла 6 место в общей таблице, набрав 13 очков. На фоне того, как "Динамо" без вариантов вылетело из подвала ЛК, горняки остались последней командой от Украины. Теперь им следует играть на два направления, ведь в чемпионате продолжается медальное противостояние, где ЛНЗ все больше растет и может забрать кубок.

Нас снова ждут поляки

Вчера во время жеребьевки мы узнали, что "Шахтер" сыграет против "Леха" из Познани. Как ни странно, за довольно долгую историю выступлений, горнякам попадался только один польский клуб – и сама "Легия". Кроме поражения на Этапе лиги, были зафиксированы две победы в более давних матчах. С "Лехом" донецкий клуб пересекался разве что на спаррингах. Последний был в 2024-м году, когда оранжево-черные выиграли 3:1. Всего четыре игры за 7 лет, ни одного шанса для соперника.

Если сравнивать с другим украинским грандом, то у "Динамо" список тоже маленький. Были только 4 игры против "Гурника" (что вы вообще слышали о таком клубе?), так давно, что уже и соревнований тех нет. Преимущество на стороне не столичного клуба. Киевляне играли с "Лехом" аж в 2016-м, тоже товарищеский матч. Тот же "Днепр" за свою еврокубковую историю видел три разных команды из Польши – так же больше выигрывали поляки.

Для украинских клубов команды из соседней страны – будто что-то новое, что возвращается после большого перерыва. "Лех" сейчас идет третьим в польской Экстракляси, в Европе им пришлось преодолеть стыки, где дважды переиграли "КуПС". Поэтому в этом двухматчевом противостоянии следует подготовить изюминку, может поможет в этом новичок Проспер. Сложность будет в том, при каких условиях играем. "Шахтер" уже испытал встречу с поляками на их поле, к сожалению, проиграли. Под вечер пятницы Туран заявил, что вынужденный домашний стадион будут искать в Турции. Надо будет надеяться на поддержку со стороны украинцев, хотя там и местная публика охотно придет на своего любимца.

Может ли "Шахтёр" выиграть Лигу конференций?

По последним оценкам, "Шахтер" не является фаворитом Лиги конференций – Opta дает лишь 2.7% на выигрыш кубка. Тот же "Лех" имеет 2.4% на трофей. "Кристал Пэлас" имеет более 30%, оставаясь главным претендентом несмотря на то, что им не удалось зажечь на групповом этапе. Даже так они имеют 50% на финал (украинцы только 7%). Вторым фаворитом называют "Страсбур" (15%), третьим – "АЕК" из Афин (8%). Во всех этих предсказаниях наша команда имеет только 10 место из 16 клубов, которые остались в плей-офф.

Но следует учесть что на Этапе лиги подопечные Турана показали высокий уровень контроля игры, 65% владения – больше всех участников группы. По точности пасов (88%) их обошли только французы, тот самый билдап удалось настроить на неплохой уровень. Но есть минус – 5 пропущенных мячей при трех сухих матчах; это хуже, чем у большинства участников плей-офф.

Знакомая нам специфика Лиги конференций – разница в классе завершается ближе к четвертьфиналам. На стадии стыков вылетают большинство счастливчиков группы, окончательно их подчищают в 1/8, когда включаются действительно сильные коллективы. Среди этих сильных и "Шахтер". Именно сейчас время реализовать огромный еврокубковый опыт и наладить распределение сил, ведь после возобновления УПЛ была и роскошная победа имени Траоре над "Карпатами", и выстраданная победа над "Вересом". Впереди переезды...

Ранее мы уже писали, что горняки, среди прочего, должны еще и заносить зачетные баллы для рейтинга УЕФА. А еще и в клубный рейтинг, потому что тогда смогут побороться за прямую путевку в группу Лиги чемпионов; для этого еще надо брать УПЛ. Несмотря на все оценки и прогнозы, украинский клуб сегодня выглядит способным положить себе в копилку медали и от Лиги конференций.

Когда и где пройдут игры?

Первый матч 1/8 Лиги конференций будет для "Шахтера" выездным, 12 марта в Познани. Ответный матч запланирован на 19 число. Обе игры будет транслировать MEGOGO. Четвертьфиналы ЛК в календаре прописаны на начало апреля, полуфиналы – на 30 апреля и в начале мая. Финал пройдет в немецком Лейпциге, на стадионе "Ред Булл Арена".