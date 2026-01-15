'Шахтёр' – единственная надежда? Сможет ли украинский клуб спасти наши позиции в рейтинге УЕФА и как тут мешает ЛЧ

На следующей неделе возобновляется розыгрыш групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы – 72 команды проведут еще по 2 матча и это будет иметь большое влияние. В другом турнире "Шахтер" удачно прошел Лигу конференций и попал в евровесну, но пока ждет. Есть ли у горняков шансы повлиять на рейтинг УЕФА и улучшить наши позиции в списке? Рассказывает OBOZ.UA.

Где мы сейчас находимся?

По состоянию на сегодня, Украина в рейтинге УЕФА находится на 24-м месте. Мы имеем 24.28 очков, положение очень шаткое. Ближе всего к нам вверх – венгры и румыны, 24.87 и ровно 25 баллов соответственно. Снизу поджимают сербы(23.87) и азербайджанцы(22.25). Наши достижимые соседи – Израиль, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения и Азербайджан – имеют по 1 клубу. Словакия осталась без команд, а Хорватия пока держит два представителя.

Чем это важно? Результат текущего сезона влияет на представительство в Европе розыгрыша 27/28. На последней игровой неделе в Этапе лиги ЛК, украинская ассоциация получила +3 клуба: 1 балл за ничью "Шахтера" и 2 балла благодаря победе "Динамо". В пересчете (все баллы надо разделить на стартовое количество клубов, то есть на 4), имеем в копилку дополнительные 0.75 балла. Выход горняков сразу в плей-офф Лиги конференций премировали бонусами, еще +0,406 балла. Теперь у нас 6.81 зачетные очки в продолжающемся сезоне. И это лучший показатель украинских клубов за последние шесть лет.

Итог роскошный: впервые за долгое время мы железно пошли вверх: Украина поднялась на 24-е место в рейтинге УЕФА. Цель обозримая – надо доходить до 22-го места, ведь тогда в ЛЧ чемпион будет стартовать со второго раунда, не с первого. Но опять, это на сезон 27/28 и сначала надо дойти до такой позиции. Пока же условия начала еврокубков неизменны: одна команда в 1-й раунд ЛЧ, одна команда в 1-й раунд ЛЕ и две команды во 2-й раунд ЛК.

А где сам "Шахтер"?

Горняки продолжают держать самую высокую позицию среди всех украинских команд именно в клубном рейтинге, 46 место. "Шахтер" насобирал за последние 5 лет 50.25 балла. Такое расположение очень выгодное – потенциальная возможность получить участника сразу на групповом этапе Лиги чемпионов (через Путь чемпионов, как уже было в 2024-м). Но для этого надо, чтобы полсотни клубов или гарантировали себе прямое место в группе ЛЧ, или вообще пролетели мимо нее. За донецким клубом следует киевский: "Динамо" далековато, по последним данным от УЕФА – 100 место и 17.5 баллов. Наивысшими достижениями наших грандов были 12-я ступенька для "Шахтера" в 2020-м и в это же время 23-я для "Динамо".

Что касается других участников нынешней еврокубковой кампании, то "Полесье" запарковалось на 262-й позиции, а "Александрия" – на 366-й строчке. Еще в общем рейтинге есть клубы, которые давно забыли вкус международных матчей: "Заря" – 130 место, "Ворскла" – 260, "Кривбасс" – 316, "Колос" – 359. Между ними всеми на 145 месте затерялся и несуществующий "Днепр-1", который несколько лет еще будет напоминать о себе. Рейтинг считается за последние 5 лет, поэтому клубы могут прыгать по местам на целые сотни позиций.

Проблема в количестве матчей

Но дальше начинается самое интересное. "Шахтер" до середины февраля отдыхает, тогда как в ЛЧ и ЛЕ соревнования продолжатся. Впереди 2 важных тура, где возможно все, как мы уже убедились в прошлом январе. Из наших соседей по таблице УЕФА особо следует отметить венгерский "Ференцварош" – он среди доминаторов Лиги Европы и может наращивать отрыв от Украины. Также сербская "Црвена Звезда", болгарский "Людогорец" и хорватское "Динамо" сохраняют высокие шансы на плей-офф. А вот румынская "Стяуа", похоже, проблем уже не доставит, поэтому за ее счет Украина может подняться выше. Победитель группы "Страсбур" может стать преградой только на пути к финалу. В рейтингах УЕФА у Франции все и без того хорошо.

Самая большая угроза снизу – Азербайджан и его "Карабах". Несмотря на падение с лидерских позиций на 22-е место Этапа лиги, их шансы на продолжение выступлений все еще солидны. Далее ждут "Айнтрахт" и "Ливерпуль"; хочется надеяться, что оба кризисных клуба найдут силы для побед, особенно мерсисайдцы с или без Слота. Тогда мы даже теоретически не сможем упасть ниже 29-го места. Стадия отбора имеет особое условие: без бонусов за проход дальше, но все равно с баллами за победы (сразу +2). То есть на положение ассоциации в рейтинге будут влиять и эти дополнительные игры и 2 тура в других турнирах. Единственный украинский клуб включается в битву на равных поздно и имеет огромный груз.

Помогут ли победы "Шахтера" в Лиге конференций?

Далее ждем сплошной рандом. На итог будет влиять целый микс событий: жеребьевка, результаты плей-офф, подготовка Турана к игре после большого зимнего перерыва и грамотно организованные сборы, которые уже стартуют в Анталии. С нами продолжат путь в ЛК "Страсбур", "Ракув", "АЕК", "Спарта", "Райо", "Майнц" и "Ларнака". "Шахтер" финишировал в таблице шестым, это довольно хороший результат. Но на победу в Лиге конференций нам дают только 7.7%. Лидер таблицы "Страсбур" получил вероятность на выигрыш в 13%, а серебряный призер "Ракув" – лишь 4.8%. Что интересно, на "Кристал Пэлас", которому еще надо попасть в евровесну через плей-офф, до сих пор надеются больше всего: аж 23% на победу в турнире! Преимущественно это английские букмекеры и аналитики, но после успеха "Челси" вера в собственные клубы огромная. Тем более, Англия полностью сохраняет представительство аж у 9 клубов.

А вот на бонусы посягать не можем, пока не доберемся до полуфинала! Правила УЕФА предусматривают, что по 1 баллу дают только за каждую новую стадию для ЛЧ и ЛЕ; для Лиги конференций поощрение в виде дополнительных зачетных очков будет только за выход в полуфинал и сам финал. "Шахтер" имеет еще несколько недель для интенсивной подготовки к главной битве за потенциальный трофей. В этом году она будет вестись и на евроарене, и в УПЛ, где "ЛНЗ" изрядно посягает на революцию и статус нового чемпиона.