'Шахтер' узнал всех возможных соперников до финала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" сыграет с познаньским "Лехом" в 1/8 финала Лиги конференций. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу, 27 февраля. Кроме того, "горняки" узнали и весь свой возможный путь до решающего матча турнира, который в немецком Лейпциге.

Соперниками "горняков" могли стать поляки или турки из "Самсунспора". В итоге жребий выбрал для единственного представителя Украины в еврокубках "Лех". Это противостояние уже называют дерби, ведь свои международные поединки "Шахтер" проводит в польском Кракове.

В случае успеха в дуэли с командой из Познани, с которой украинцы сыграют 12 и 19 марта, "оранжево-черные" встретятся с сильнейшим в паре АЗ Алкмаар (Нидерланды) – "Спарта" (Прага, Чехия).

В полуфинале подопечные тренера Арды Турана могут сразить с итальянской "Фиорентиной", английским "Кристап Пэлас", кипрским АЕКом или польским "Ракувом".

Отметим, что букмекеры включают "Шахтер" в число одних из главных фаворитов на итоговую победу в Лиге конференций нынешнего сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин жестко ответил президенту ФИФА Джанни Инфантино за призывы вернуть Россию.

