Легендарный американский боксер, побывавший в Украине, двумя словами назвал Зеленского

Бывший абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд 25 августа посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После встречи американский боксер назвал главу государства "настоящим мужчиной" и отметил, что общаться с ним было легко и комфортно.

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"Он очень простой, приземленный парень, с ним было очень легко и комфортно общаться. Он настоящий мужчина. Очень приятный парень", – рассказал Кроуфорд в эфире Youtube-канала "АкТИвні", отвечая на вопрос о Зеленском.

Напомним, что во время встречи президент поблагодарил Кроуфорда за поддержку Украины и украинского народа. Американец также подарил Зеленскому щенка американского питбультерьера.

Питомца назвали Фреей в честь будущей системы противовоздушной обороны Freyja. Ее дед по кличке Атос пережил российскую оккупацию Бучи.

Кроуфорд завершил профессиональную карьеру в 2025 году. Американец ушел из бокса непобежденным, одержав 42 победы в 42 боях, 31 из которых завершил нокаутом.

За карьеру Кроуфорд становился абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Среди его известных соперников был украинец Виктор Постол, которого американец победил единогласным решением судей в июле 2016 года.

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