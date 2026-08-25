Легендарный американский боксер приехал в Украину и вручил живой подарок Зеленскому. Видео

Покоритель пяти весовых дивизионов и абсолютный чемпион мира в трех категориях Теренс Кроуфорд посетил Киев с официальным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Во время встречи 38-летний американец подарил президенту Украины щенка по кличке Фрейя, названного в честь перспективной системы противовоздушной обороны FREYJA.

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Встреча состоялась 25 августа. Зеленский поблагодарил Кроуфорда за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны и отметил важность международной солидарности.

"Мы очень благодарны вам лично и вашим друзьям. Мы очень благодарны за то, что вы поддерживали Украину с самого начала этой войны. Спасибо за ваш голос и за все", – сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что для Украины важно не только выстоять, но и добиться победы.

В ответ Кроуфорд вручил Зеленскому щенка по кличке Фрейя. Боксер пояснил, что имя связано с будущей системой ПВО FREYJA и образом богини победы. После вручения подарка участники встречи обсудили происхождение собаки и историю ее семьи.

По информации спортивных медиа, визит американца носит гуманитарный и символический характер. Во время пребывания в украинской столице у него запланирован ряд мероприятий, детали которых пока не раскрываются.

Кроуфорд завершил профессиональную карьеру в конце 2025 года. За время выступлений он завоевал статус первого боксера эпохи четырех поясов, который стал абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Американец также известен дружескими отношениями с украинским чемпионом Александром Усиком и неоднократно публично выражал поддержку украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025-го Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры, оставшись непобежденным. Действующий лидер рейтинга P4P [Pound for Pound – рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории], принял решение уйти на пике, подчеркнув, что сделал это по собственной воле.

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