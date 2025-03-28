Легенда спорта поддержкой Украины вызвал приступ ярости у чемпиона ОИ из РФ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев с присущими для россиян надменностью и хамством высказался в адрес легенды мирового хоккея Доминика Гашека. Бывший биатлонист раскритиковал чеха за его поддержку Украины и требования применять максимально жесткие санкции в отношении страны-агрессорки.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот возмутился тем, что Гашек критикует Национальную хоккейную лигу (НХЛ), которая делает все для прославления возможного рекорда результативности путиниста Александра Овечкина.

"Завистники болеют различными нехорошими болезнями. Доминику Гашеку можно только посочувствовать и пожалеть его. Его мозг серьезно поражен, он неизлечимо болен русофобией, завистью и злобой. Лучше бы он порадовался подвигу Александра Овечкина, а не придирался к национальности хоккеиста в красивой спортивной истории. В данном случае Овечкин пытается побить рекорд Гретцки не просто как российский спортсмен, а как спортсмен величайшего уровня в истории НХЛ и мирового хоккея", – цинично подчеркнул Васильев.

До этого в Государственной думы назвали гавканьем критику Гашека России. Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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