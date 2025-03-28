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Легенда спорта поддержкой Украины вызвал приступ ярости у чемпиона ОИ из РФ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Легенда спорта поддержкой Украины вызвал приступ ярости у чемпиона ОИ из РФ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев с присущими для россиян надменностью и хамством высказался в адрес легенды мирового хоккея Доминика Гашека. Бывший биатлонист раскритиковал чеха за его поддержку Украины и требования применять максимально жесткие санкции в отношении страны-агрессорки.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот возмутился тем, что Гашек критикует Национальную хоккейную лигу (НХЛ), которая делает все для прославления возможного рекорда результативности путиниста Александра Овечкина.

Легенда спорта поддержкой Украины вызвал приступ ярости у чемпиона ОИ из РФ

"Завистники болеют различными нехорошими болезнями. Доминику Гашеку можно только посочувствовать и пожалеть его. Его мозг серьезно поражен, он неизлечимо болен русофобией, завистью и злобой. Лучше бы он порадовался подвигу Александра Овечкина, а не придирался к национальности хоккеиста в красивой спортивной истории. В данном случае Овечкин пытается побить рекорд Гретцки не просто как российский спортсмен, а как спортсмен величайшего уровня в истории НХЛ и мирового хоккея", – цинично подчеркнул Васильев.

Дмитрий Васильев.

До этого в Государственной думы назвали гавканьем критику Гашека России. Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Легенда спорта поддержкой Украины вызвал приступ ярости у чемпиона ОИ из РФ

Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Легенда спорта поддержкой Украины вызвал приступ ярости у чемпиона ОИ из РФ

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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