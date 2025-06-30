Легенда спорта назвал Трампа посмешищем после обстрела Украины

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек вновь резко высказался в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Олимпийский чемпион Нагано-98 раскритиковал главу Белого дома за очередную порцию хвалебных высказываний о российском диктаторе Владимире Путине.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Обладатель Кубка Стэнли указал на то, что Трамп выглядит откровенным посмешищем, пытаясь заигрывать с Путины на фоне того, как российская армия продолжает обстреливать украинские города.

"Через день после того, как американский президент Дональд Трамп похвастался на весь мир, как сильно его уважает крупнейший преступник современного мира Путин, террористическая Россия совершила крупнейшую ракетную атаку и атаку беспилотниками по украинским гражданским целям с начала войны. Сегодня, в лучшем случае, весь мир смеется над Трампом за его ложь. К сожалению, доверие и кредит теряет страна США. И крупнейшие преступники и диктаторы мира, конечно же, этим воспользуются. Как грустно..." – подчеркнул Гашек.

Таким образом, легендарный хоккеист отреагировал на обстрел Украины в ночь на 29 июня, когда оккупанты выпустили 477 беспилотников и около 60 ракет. Во время отражения атаки погиб пилот F-16 Максим Устименко.

Отметим, что Доминик Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Также он поделился мнением о том, когда закончится война в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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