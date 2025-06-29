Во время ночной атаки РФ на самолете F-16 погиб пилот Максим Устименко

В ночь на 29 июня Россия направила на украинские города и села более 500 средств воздушного нападения. Для отражения атаки были задействованы все имеющиеся средства Воздушных сил Вооруженных сил Украины, включая самолеты F-16.

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Пилот одного из них, подполковник Максим Устименко, уничтожил семь вражеских целей, последняя из них поразила его самолет: защитник неба погиб в воздушном бою. О потере сообщили в Воздушных силах.

В ВС ВСУ отметили, что в ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БПЛА. В целом они задействовали более 500 средств воздушного нападения.

"К отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника. В очередной раз продуктивно отработала авиация Воздушных Сил, в частности самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "шахедов". Работа украинских истребителей является крайне опасной и рискованной, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак. Но несмотря ни на что, наши летчики героически выполняют боевые задачи, достигая максимальных результатов", – добавили в Воздушных силах.

Один из пилотов F-16, летчик 1 класса, подполковник Максим Устименко 1993 года рождения, который этой ночью защищал жизни украинцев, поднялся в небо в последний раз.

"Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб как Герой! Искренние соболезнования семье Максима ... Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!" – попрощались с побратимом в Воздушных силах

Напомним, ночью 29 июня Россия массированно атаковала всю Украину сотнями "Шахедов", баллистикой и ракетами с Ту-95МС. В разных регионах Украины есть прилеты и пострадавшие.

Всего ночью Россия задействовала 537 средств воздушного нападения, из них 477 ударных дронов и имитаторов различных типов, 4 "Кинжала", 7 баллистических "Искандеров", 41 крылатая ракета Х-101/Искандер-К и 5 "Калибров", а также 3 зенитные ракеты С-300.

Украинские воины смогли обезвредить 475 средств воздушного нападения противника, из них 249 сбиты огневыми средствами, 226 – локально потеряны.

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