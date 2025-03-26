Легенда футбола лицемерно оправдался за поездку в Россию, вспомнив Киев

Легендарный футболист сборной Италии Франческо Тотти цинично высказался о своей поездке в Москву, которая запланирована на начало апреля. Бывший игрок римской "Ромы" в свое оправдание решил повторить традиционные нарративы кремлевской пропаганды о спорте вне политики.

Видео дня

Об этом Тотти заявил в интервью информационному агентству ASNA. Чемпион мира 2006 года, которого называют Императором Рима, отметил, что не видит ничего плохого в посещении страны-агрессорки, но выразил готовность отменить поездку, если ему поступит такое указание.

"Моя рабочая поездка в Москву уже несколько дней вызывает бесконечные споры. Но я не политик и не дипломат, я человек спорта, который продвигает его ценности по всему миру. В течение многих лет я езжу во все страны, куда меня приглашают говорить о спорте, и я бы без проблем поехал в Киев с той же целью. При этом, если бы я получил от компетентного органа требование не участвовать в московском мероприятии, я бы не колеблясь ни минуты, его отменил. Я считаю просто лицемерием и домыслами тех, кто хочет пропиариться на моем имени", – сказал Тотти.

Ранее олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова пожаловалась Международной федерации футбола (ФИФА) на "провокации Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обломал ярых Z-патриотов, которые надеются на самое скорое возвращение спортсменов из РФ в международные турниры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!