Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обломам ярых Z-патриотов, которые надеются на самое скорое возвращение спортсменов из РФ в международные турниры. По словам функционера, в нынешнем году команды и сборные страны-агрессора будут и дальше находиться под санкциями.

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Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший глава российского футбола также пожаловался на якобы предвзятое отношение к его соотечественникам в Европейском футбольном союзе (УЕФА), где подавляющее большинство стран выступают против РФ.

"В 2025 году она никуда не вернется, это однозначно. Что касается Трампа, то он сам говорит, что он за океаном. Позиция Трампа и Америки никакого отношения к УЕФА не имеет. К сожалению, пока там превалируют антироссийские настроения", – сказал Колосков.

Ранее этот функционер расстроился из-за того, что глава РФС Александр Дюков не будет переизбран в состав исполкома УЕФА, зато в него могут включить легендарного украинского нападающего киевского "Динамо" и "Милана" Андрея Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация футбола Румынии выступила категорически против возвращения россиян в международные соревнования.

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