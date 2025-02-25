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"Никуда не вернется": сборной России вынесли вердикт в турнирах УЕФА

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Никуда не вернется': сборной России вынесли вердикт в турнирах УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обломам ярых Z-патриотов, которые надеются на самое скорое возвращение спортсменов из РФ в международные турниры. По словам функционера, в нынешнем году команды и сборные страны-агрессора будут и дальше находиться под санкциями.

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Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший глава российского футбола также пожаловался на якобы предвзятое отношение к его соотечественникам в Европейском футбольном союзе (УЕФА), где подавляющее большинство стран выступают против РФ.

"Никуда не вернется": сборной России вынесли вердикт в турнирах УЕФА
"Никуда не вернется": сборной России вынесли вердикт в турнирах УЕФА

"В 2025 году она никуда не вернется, это однозначно. Что касается Трампа, то он сам говорит, что он за океаном. Позиция Трампа и Америки никакого отношения к УЕФА не имеет. К сожалению, пока там превалируют антироссийские настроения", – сказал Колосков.

"Никуда не вернется": сборной России вынесли вердикт в турнирах УЕФА

Ранее этот функционер расстроился из-за того, что глава РФС Александр Дюков не будет переизбран в состав исполкома УЕФА, зато в него могут включить легендарного украинского нападающего киевского "Динамо" и "Милана" Андрея Шевченко.

"Никуда не вернется": сборной России вынесли вердикт в турнирах УЕФА

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация футбола Румынии выступила категорически против возвращения россиян в международные соревнования.

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