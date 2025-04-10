'Кто за это будет отвечать?' В фигурном катании РФ обвинили МОК в убийстве россиян

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) немедленного допуска атлетов из РФ к соревнованиями. Ярая Z-патриотка также возмутилась тем, что спортсменов из страны-агрессорки допустили к Играм-2026 с сокращением квот.

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Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режим Владимира Путина со словами "они нас убивают" набросилась на руководство МОК, обвинив его в якобы несправедливых санкциях в отношении российских спортсменов.

"Почему мы до сих пор отстранены? По закону мы должны выступать на Олимпийских играх. Нам и так сорвали подготовку к ним, потому что мы должны были выступать по несколько человек в каждом виде. В фигурном катании должны были выступать по три номера в каждом виде, а будем по одному. Они нас просто убивают. Кто за это будет отвечать? Они обязаны нас допустить", – сказала Тарасова.

Ранее эта россиянка назвала преступлением против РФ отстранение фигуристов из страны-агрессора от международных соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Тарасова в истерике назвала "несправедливостью по отношению к русским" допуск атлетов из РФ в усеченной квоте.

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