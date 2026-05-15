Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: искусственный интеллект назвал победителя турнира

В США, Мексике и Канаде уже через месяц стартует чемпионат мира по футболу, впервые в истории которого сыграют 48 команд. Матч-открытие первенства планеты состоится 11 июня – в стартовом поединке мундиаля одни из хозяев мексиканцы примут соперников из ЮАР.

Искусственный интеллект Gemini от корпорации Google выразил уверенность в том, что болельщики увидят европейский финал, вероятность чего составляет 70-80%. При этом основным претендентом на завоевания главного трофея нейросеть считает Францию, которая становилась чемпионом мира в 1998 и 2018 годах.

"Стоит обратить внимание на Германию и Португалию, которые дышат в спину топ-пятерке. А в роли главной "темной лошадки", способной повторить трюк Марокко-2022 и запрыгнуть глубоко в плей-офф, аналитики неожиданно называют мощную Норвегию с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором. Мой прогноз: "золото" разыграют Франция и Испания (у французов чуть больше шансов за счет скамейки запасных), а компанию на подиуме им составит Бразилия или Англия", – прогнозирует ИИ.

Накануне сборная Франции назвала окончательный состав на ЧМ-2026, в который не вошли 34 знаменитых футболиста. Напомним, что действующими чемпионами мира являются аргентинцы, которые в финале-2022 обыграли "галльских петухов" в серии пенальти.

