Франция назвала заявку на ЧМ-2026, сенсационно не взяв 34 знаменитых футболиста

Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Главный тренер Дидье Дешам включил в заявку 26 футболистов, оставив вне списка сразу нескольких звезд мирового футбола.

Самыми громкими исключениями стали Карим Бензема, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Рандаль Коло Муани, Кристофер Нкунку и Эдуардо Камавинга. Последний пропускает турнир из-за проблем со здоровьем, а Коло Муани, по данным французских медиа, не убедил тренерский штаб своей формой.

В окончательную заявку Франции вошли:

Вратари: Майк Меньян, Брис Самба, Робин Риссер.

Защитники: Жюль Кунде, Люка Динь, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Мало Гюсто, Ибраима Конате, Тео Эрнандес, Люка Эрнандес, Максенс Лакруа.

Полузащитники: Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Ману Коне, Уоррен Заир-Эмери, Н'Голо Канте.

Нападающие: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Майкл Олисе, Райан Шерки, Магнес Аклиуш, Маркус Тюрам, Брэдли Баркола, Жан-Филипп Матета.

Одним из главных сюрпризов стал вызов голкипера Робина Риссера и защитника Максенса Лакруа. При этом вне заявки остались Бенжамен Павар, Уэсли Фофана, Джонатан Клосс, Ленни Йоро, Маттео Гендузи, Юссуф Фофана и Кингсли Коман.

Также на турнир не поедут бывшие лидеры сборной Франции Уго Льорис, Оливье Жиру и Антуан Гризманн. Не оказалось в составе и обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема.

Франция стартует на чемпионате мира 16 июня матчем против Сенегала в Нью-Йорке. Затем команда Дешама сыграет с Ираком 22 июня в Филадельфии и завершит групповой этап встречей с Норвегией 26 июня в Фоксборо.

Французская команда разгромила сборную Украины в 5-м туре отбора на чемпионат мира-2026. Гостевой поединок против команды Франции в Париже на "Парк де Пренс" завершился со счетом 0:4.

