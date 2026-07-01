Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова взбесилась из-за отказа властей Польши выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате Европы по гребному слалому. Представительница РФ назвала это решение "издевательством над детьми".

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Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая сторонница войны в Украине обвинила поляков в якобы несправедливых и неправомерных санкциях в отношении российских гребцов.

"У них такое указание – русским не давать визу. Они губят наш спорт с самых молодых поколений. Дети завоевали право ехать, должно быть справедливо, попали в команду, а не едут, потому что визу не выдают. Почему считают возможным так издеваться над детьми? Кто им дал право такое?" – сказала Тарасова.

Ранее власти румынского Клужа отказались демонстрировать российскую символику на Кубке вызова по художественной гимнастике. В ответ спортсменки из страны-агрессорки устроили бунт и объявили бойкот престижному турниру.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны взбунтовались против России в международной гимнастике.

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